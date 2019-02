Chelsea-Manchester City di oggi in diretta streaming: dove vedere la Carabao Cup?

E’ tempo di Carabao Cup, il nome attuale della Coppa di Lega inglese.

Alle 17.30 a Wembley scenderanno in campo Chelsea e Manchester City, in una gara che si preannuncia molto interessante e assolutamente decisiva soprattutto per la squadra di Sarri che – al netto del passaggio del turno in Europa League – non vive un momento estremamente positivo.

A gravare sul bilancio non positivo, proprio l’ultima gara di campionato contro i Citizens che ha visto gli uomini di Guardiola surclassare i Blues con un tennistico 6-0.

Si tratta frattanto della seconda finale stagionale della squadra di Sarri contro quella di Guardiola: ad agosto – proprio a Wembley – Chelsea e Manchester City s’erano affrontati per il Community Shield e i campioni d’Inghilterra in carica (che sono anche i detentori attuali della Carabao Cup) s’erano imposti per 2-0.

Anche in questo caso, i pronostici sono tutti per il Manchester City ma – si sa – il pallone è rotondo e quindi tutto può accadere.

Di seguito, le immagini dell’ultimo match giocato dalle due squadre: