Chi è Alessandro Gassman: età, biografia e curiosità

Alessandro Gassman è nato a Roma, il 24 Febbraio 1965. E’ figlio dell’attore Vittorio Gassman e l’attrice francese Juliette Mayniel, che si lasciano quando ha 3 anni. Debutta a 17 anni, nel film autobiografico “Di padre in figlio”, scritto, diretto e interpretato con il padre Vittorio, con il quale poi studia recitazione presso la Bottega Teatrale di Firenze. Nel 1984, interpreta a teatro “Affabulazione”, di Pier Paolo Pasolini.

Nel 1996, inizia un sodalizio artistico con Gianmarco Tognazzi, inevitabilmente accostato a quello fra i rispettivi padri, che li ha visti recitare assieme nei film “Uomini senza donne”, “Facciamo fiesta”, “Lovest”, “I miei più cari amici”, “Teste di cocco”, “Ex” e “Natale a Beverly Hills”, nella versione teatrale di “A qualcuno piace caldo” e doppiare il cartone animato “La strada per El Dorado”. Nel 1997, recita nel film “Il bagno turco” di Ferzan Özpetek, che riscuote un ottimo successo. La sua interpretazione gli vale molti riconoscimenti. Viene scelto da Yves Saint Laurent come testimonial per la campagna pubblicitaria del profumo Opium e posa nudo per il calendario sexy 2001 della rivista Max. Diviene, inoltre, testimonial della Lancia Musa e presta la sua faccia per il liquore Glen Grant. Successivamente, partecipa a fiction tv come “Piccolo mondo antico”, “Le stagioni del cuore”, “La guerra è finita” e “La sacra famiglia”, partecipa negli Stati Uniti al film d’azione “Transporter: Extreme” e in Italia al film drammatico “Non prendere impegni stasera”. È del 2008 la sua partecipazione al film “Caos calmo” dove, per la parte del fratello del protagonista, interpretato da Nanni Moretti, vince il “David di Donatello” per il miglior attore non protagonista, il “Ciak d’oro”, il “Nastro d’argento” e il “Globo d’oro” della stampa estera. Nello stesso anno, adatta, per il teatro, il dramma “La parola ai giurati”, scritto da Reginald Rose nel 1954 e già oggetto di un film di Sidney Lumet del 1957: lo spettacolo viene riproposto anche nel 2009, anno in cui è nuovamente protagonista sul grande schermo di “4 padri single” di Paolo Monico, “Ex” di Fausto Brizzi e “Il compleanno” di Marco Filiberti e “Pinocchio” di Alberto Sironi.

Età, biografia e curiosità su Alessandro Gassman

Dal 2010 al 2014, è stato il direttore del Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni; nello stesso anno, insieme a Giancarlo Scarchilli, ha realizzato un documentario sul padre Vittorio a dieci anni dalla scomparsa, “Vittorio racconta Gassman”, presentato in apertura della Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2012, sostituisce Luca Argentero, per cinque puntate, alla conduzione del programma “Le Iene”. È sposato, dal 1998, con l’attrice Sabrina Knaflitz, dalla quale, nello stesso anno, ha avuto un figlio, Leo. Da molti anni testimonial di Amnesty International, nel 2018 suo figlio Leo è tra i concorrenti della dodicesima edizione di X Factor, giungendo fino alla semifinale.

