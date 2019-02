Chi è Stefano De Martino: età, biografia e curiosità

Tutto su Stefano De Martino, ospite della puntata odierna di “Domenica In”.

Oggi, Stefano De Martino sarà ospite a “Domenica In”. Ecco qualche nota biografica sul ballerino.

Stefano De Martino è nato a Torre Annunziata, il 3 Ottobre 1989. Grazie alla passione ereditata dal padre, muove i primi passi nel settore della danza all’età di dieci anni. Con il passare del tempo, conquista numerosi premi e concorsi. Nel 2007, riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, grazie alla quale ha l’opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea. Dopo aver lavorato nella Oltre Dance Company con la coreografa Macia Del Prete, nel 2009 entra ad “Amici di Maria De Filippi”, talent show che gli permette di prendere parte a un tour che lo porta fino in Nuova Zelanda.

Età, biografia e curiosità su Stefano De Martino

L’anno successivo è di nuovo ad “Amici”, ma questa volta in qualità di ballerino professionista. Nel frattempo, lavora come insegnante di danza e coreografo. Nel 2011, nel balletto di Luciano Cannito “Cassandra”, interpreta il ruolo di Enea accanto a Rossella Brescia. Dopo essere stato il compagno della cantante Emma Marrone, nel 2012 si fidanza con Belen Rodriguez. I due si sposano il 20 settembre del 2013. Nello stesso anno diventano genitori di Santiago. La loro storia d’amore, tuttavia, non dura a lungo. E’ il 2015 quando si separano ufficialmente (anche se ora sembra siano tornati a fare coppia, ve ne abbiamo parlato qui). Sempre nel 2015, diventa supporter di “Amici” al fianco di Marcello Sacchetta. Nello stesso anno, è uno dei protagonisti della prima edizione della trasmissione di Canale 5 “Pequenos Gigantes”, dove è il capitano della squadra degli Incredibili. A partire dal 2016 entra nel cast di “Selfie – Le cose cambiano”, condotto da Simona Ventura su Canale 5, in cui è uno dei mentori. Nel 2018, è uno dei volti del reality show di Canale 5 “L’isola dei famosi”, condotto da Alessia Marcuzzi, come inviato. Sarà conduttore del programma comico, in onda su Raidue, “Made in Sud”(ve ne abbiamo parlato qui)

Maria Rita Gagliardi

