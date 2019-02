Isola dei Famosi news, Giampaolo Celli smentisce la relazione con Karin Trentini a Domenica Live: “Solo rapporti di lavoro”

A “Domenica Live”, Giampaolo Celli smentisce di essere l’amante di Karin Trentini.

Nella scorsa puntata de “L’Isola dei Famosi 9”, Karin Trentini è sbarcata in Honduras per incontrare il marito Riccardo Fogli e smentire di avere avuto una relazione extraconiugale con Giampaolo Celli (ve ne abbiamo parlato qui). Fogli, dal canto suo, ha asserito di non credere assolutamente alle voci di un presunto tradimento della moglie.

Questo pomeriggio, Giampaolo Celli è stato ospite a “Domenica Live”, per dare la sua versione dei fatti, in merito alla questione, nata quando Karin, sui social, ha postato due foto, una nella quale era in abito da sposa, con la didascalia “Ricordi per i quattro anni” ed un’altra dove, presumibilmente, era abbracciata a Celli. Quest’ultimo, parlando di quanto successo, ha dichiarato:

“Sono rimasto male ma per tanti motivi. Ho una moglie bellissima e sono sposato con lei d 16 anni. Ho una figlia di 15 anni che va a scuola dove tutti le chiedono “Ma tuo padre cosa ha fatto?”. Lavoro con i vip del mondo dello spettacolo, non voglio farmi pubblicità. Vendo abiti da sposa. Le sfilate sono la mia pubblicità, non il gossip”.

Giampaolo Celli: “Questa storia mi ha causato problemi”

E ancora:

“Mi ha portato problemi in queste due settimane. E’ stato commesso l’errore di pubblicare queste foto, è stata una bomba, mi sono dovuto giustificare con il mondo…Abbiamo collaborato insieme, conosco anche molto bene Riccardo. Quell’abbraccio? Eravamo ad Ariccia, dove Riccardo aveva tenuto un concerto”

Infine, Celli, che ha raccontato che, per questa vicenda, sono partite delle querele, ha parlato di una festa di anni fa di Fabrizio Corona, dove c’era anche Karin. I due si sono incontrati, ma non c’è stato niente, nè allora nè adesso, essendo stati legati solo da rapporti lavorativi.

