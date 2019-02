La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 25/02/2019 al 03/03/2019

Torna oggi, con un approfondimento abbastanza apprezzabile, la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. Questo è l’ultimo appuntamento di Febbraio, che ci saluta così come ha già fatto Gennaio. Arriva Marzo e porta il transito di Urano che sconvolgerà molte delle carte in tavola. Vediamo cosa ci dice oggi la classifica sui segni: chi bacerà il favore delle stelle nella prossima settimana?

Dalla dodicesima alla decima posizione: Vergine e Gemelli in forte stress

Vergine. Mi raccomando, cari Vergine: questo è un momento in cui all’inizio della settimana potreste avere una tensione addosso. Le cose che state facendo vanno bene, avete Saturno a favore. È probabile che per restare sul pezzo vi sia però molto stress. Le giornate di martedì e mercoledì le più stressanti. Riservate un po’ di tempo a voi stessi: vi spendete sempre per aiutare gli altri ma anche voi dovete ricordare che avete un corpo e un’anima;

Gemelli. Un po’ di tensione per i Gemelli. C’è una quadratura del Sole con La luna tra martedì e mercoledì, e Mercurio non vi aiuta. L’anno è nato con Giove non a favore. Dovrete pazientare prima di avere risultati ed è probabile che non ci sia un risultato netto ma che ci sia, magari, prima una soluzione part-time e poi una seconda soluzione. Dovrete navigare un po’ a vista. Se avete vissuto ritardi o avete avuto problemi dal punto di vista fisico vi do lo stesso consiglio che ho dato alla Vergine;

Cancro. Arrivano i nodi al pettine. Febbraio è stato turbolento per i sentimenti: c’è chi ha qualche problema di coscienza, chi non è convinto di una nuova relazione, chi ha cambiato una persona per un’altra ma non è ancora convinto della sua scelta. È chiaro che voi non risolvete subito le problematiche della vita perché voi non vivete mai le relazioni con gli altri in maniera superficiale. È normale che andando così a fondo si trovino le cose che non vanno. Andate un po’ oltre. Ricordate che per amare bisogna amarsi. Se una storia proprio non funziona, se una persona è lontana, se c’è un disagio, allora tra l’ultimo giorno di Febbraio e i primi giorni di Marzo dovrete scegliere: arriverete ad un momento di disagio ma in cui potrete finalmente dire quello che pensate.

Dalla nona alla settima posizione: il Leone deve essere più accorto in amore

Scorpione. Lo Scorpione deve risolvere qualche problema fisico. Rischia di fare le cose di corsa, di farsi male, anche a causa dell’influenza di Marte. La settimana invita a fare le cose con molta calma. Cercate di dormire anche un po’ di più. Giovedì e venerdì 1 Marzo sono le giornate migliori. Marzo potrebbe portarvi a vivere dei ripensamenti;

Sagittario. Momento particolare per voi che adesso dovete puntare sulle cose più giuste da fare. L’anno è favorevole ma ci sono dei momenti in cui rallentate, ci sono ritardi nei tempi o perché voi state male o perché gli altri vi rallentano. Giove favorevole indica che potrete avere successo in situazioni diverse rispetto a quelle in cui vi cimentate e quindi lavorate sulla vostra creatività. Siete il segno dei viaggi, delle grandi passioni: quella è la vera età del Sagittario, quella che si determina in esperienza e non in età anagrafica;

Leone. Bella energia, tra l’altro si parte con una Luna non proprio tranquilla lunedì. Ci sono persone che cercando di remarvi contro. Perché? Il mondo è andato avanti perché ci sono state persone innovatrici. Ogni invenzione comporta un miglioramento ma anche delle critiche. Forse state facendo delle cose che sono un pochino in là e che agli altri non piacciono o che capiranno solo tra qualche tempo. Essere precursori di qualcosa comporta una lotta. È una settimana di tensioni, ma non riversatele in amore soprattutto sabato e domenica. Marzo chiederà più accortezza in amore;

Dalla sesta alla quarta posizione: bisogno di concentrazione per la Bilancia

Bilancia. Abbastanza tranquillo nonostante qualche perplessità che potrete aver sulla forma fisica. Volete cambiare vita e questo può produrre un senso di agitazione che può portarvi a causare degli errori. Volete cambiare ambiente, lasciare l’aria viziata in cui vi trovate. Concentrazione. Giovedì e venerdì le giornate meno intense per l’amore, ma sabato inizia una fase ottima per chi vuole recuperare un amore o fare incontri. La Bilancia quando ama è più forte;

Acquario. L’Acquario ha una grande voglia di innovare. Il fatto che Urano inizi un transito particolare indica un capovolgimento di interessi e di lavoro. Dipende molto dall’età. Chi ha 25 anni magari può ripensare alla sua situazione lavorativa, ma chi è nella seconda parte della vita si chiederà se è giusto quello che sta facendo e quello che sta vivendo. Inevitabilmente qualcuno cercherà soluzioni in più. Chi sta con gli Acquario li troverà bizzarri. Circondatevi di persone amiche, intraprendenti e vigorose;

Ariete. Segno tosto che non deve chiedere mai. Ha una bella energia. Il grande pregio e anche difetto dell’Ariete è il vostro essere diretti con tutti. Attenzione a non creare problemi giovedì e venerdì. Inizia un Marzo importante per il lavoro e per l’amore. Attenzione: se c’è stata una crisi in amore si può recuperare oppure si può cercare qualcosa di nuovo.

Il podio della classifica settimanale di Paolo Fox: il Capricorno non deve guardare al passato

Pesci. Il Pesci ha delle indicazioni in più verso i sentimenti e verso ciò che ama di più. Cos’è che i Pesci amano di più? L’arte, le cose belle. Il pesci non ama la troppa esposizione in pubblico, ha una timidezza eccezionale. Dentro conservate una grande agitazione che dovete superare. Adesso le cose vanno meglio e nelle relazioni, nei sentimenti, c’è qualcosa in più;

Capricorno. Segno che porta in alto le ambizioni e non a caso siete il segno della montagna. Siete persone che amano ascoltare e non parlare. Saturno vi governa, così come governa l’Acquario. Vi dedico anche io poche parole perché c’è poco da dire. Giovedì e venerdì vivrete le giornate migliori con la Luna nel segno. Saturno vi dice cosa volete fare nel futuro, senza tornare sugli errori del passato. Venere nel segno aiuta l’amore;

Toro. Il Toro è fortissimo, ha una grande energia. Adesso non avete più voglia di aspettare risposte ma siete voi che controllate il gioco. Luna molto favorevole, soprattutto giovedì e venerdì. A Marzo tutti i rapporti altalenanti possono scadere di livello. Per il Toro è indispensabile la qualità non la quantità. Vi impegnate poche volte e in maniera stabile. Per voi è importante la persona giusto. In questi giorni darete un ultimatum e resterà in piedi solo quello di cui siete certi. La qualità la dovete cecare in tutto quello che fate, e anche in voi stessi. Arriva la primavera: cambiate look e cercate qualcosa che faccia stare bene voi e gli altri.

Maria Mento