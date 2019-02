Maltempo, nel catanese una Panda viene travolta dalle onde e risucchiata in mare: tre giovani dispersi

Si vivono momenti di grande tensione in provincia di Catania dove tre ragazzi (due ragazzi e una ragazza di età tra i 21 e i 27 anni) riulstano dispersi dopo essere stati di fatto risucchiati in mare in un porticciolo di Santa Maria La Scala, ai piedi della Timpa di Acireale.

I tre (Lorenzo D’Agata 27 anni, Enrico Cordella, 22 anni e Margherita Quattrocchi, 21 anni) si trovavano a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un’onda particolarmente violenta – anche secondo quanto riportato dai testimoni oculari presenti, che hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine.

Assieme alle forze dell’ordine, sono giunti sul luogo i sommozzatori dei vigili del fuoco e la Guardia Costiera.

A causa delle cattive condizioni atmosferiche e del mare in burrasca, però, le operazioni di ricerca non sono state immediatamente avviate e per questo motivo si teme per la vita dei tre giovani che potrebbero aver pagato con la vita il desiderio di poter vedere da vicino la forza delle onde.