Regionali Sardegna, primo exit poll: centrodestra in vantaggio, crollo Movimento 5 Stelle

Primi exit poll per le regionali in Sardegna, dove lo spoglio inizierà domani mattina a partire dalle 7.

Secondo queste prime rilevazioni – effettuate da Opinio Italia per la Rai – il centrodestra sarebbe in vantaggio, con le liste della coalizione trainata dalla Lega di Salvini tra il 43 e il 47% e con le preferenze per il candidato presidente Christian Solinas tra il 37 e il 41%.

Risultato opposto per il candidato del centrosinistra Massimo Zedda, ex sindaco di Cagliari: per lui i consensi sarebbero tra il 36 e il 40%, mentre le liste a suo sostegno avrebbero ottenuto tra il 27 e il 31%.

Il perché di quesa discrepanza va trovato nel fatto che in occasioni delle regionali vale il voto disgiunto ed è quindi possibile votare un partito ma non il candidato presidente collegato.

Da segnalare, non meno importante del vantaggio del centrodestra sul centrosinistra, la debacle del Movimento 5 Stelle che, dopo aver ottenuto il 42,5% alle ultime politiche, sarebbe sceso sotto il 20% (politche e regionali sono elezioni che rispondo a dinamiche diverse ma la contrazione dei voti è comunque evidente): la forbice è è dal 14 al 18%.