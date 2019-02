Terribile incidente durante il numero delle moto al circo: un motociclista in ospedale

Lo scontro e le urla del pubblico: è quanto si vede e sente in un video che mostra l’incidente di tre moto impegnate in uno spettacolo in una gabbia sferica.

Un incidente drammatico davanti a centinaia di persone. E’ accaduto al Circo Gandey di Liverpool durante un numero con tre moto da cross all’interno di un’enorme sfera di metallo: qualcosa è andato storto e una delle tre motociclette è andata a impattare contro le altre due. I tre mezzi, guidati da due uomini e da una donna, avrebbero dovuto compiere una serie di evoluzioni muovendosi lungo l’enorme gabbia metallica del diametro di quattro metri, intersecandosi tra loro senza toccarsi, in perfetta sincronia.

L’incidente davanti al pubblico

Ma improvvisamente uno dei motociclisti è caduto, il mezzo alle sue spalle si è scontrato contro la moto ed il terzo pilota, che si trovava nella parte alta della sfera, perdendo il controllo della due ruote è finito di sotto. La folla ha iniziato ad urlare, come si sente in un video amatoriale ripreso proprio dagli spalti, mentre diversi membri dello staff si sono immediatamente precipitati sul palco per soccorrere i motociclisti, uno dei quali è rimasto a terra privo di sensi ed è stato immediatamente trasportato in ospedale.

Un ferito, soccorso da un paramedico presente tra il pubblico

Fortunatamente la donna, soccorsa in primis da una persona del pubblico, paramedico, si è in seguito ripreso: stando a quanto rivelato dagli organizzatori e riportato sul Dailystar, i motociclisti avrebbero dovuto utilizzare tre Honda CRF ma sono state rubate e in poco tempo sono state trovate delle sostituzioni, due ruote sulle quali i tre atleti hanno fatto pratica per tutto il giorno decidendo poi di prendere parte allo spettacolo come da programma.