Uomini e Donne: Giulia Cavaglia nuova tronista

Giulia Cavaglia è la nuova tronista di “Uomini e Donne”.

A sorpresa, oggi, è stata annunciata la nuova tronista di “Uomini e Donne” che affiancherà i già presenti Andrea Zelletti e Angela Nasti, durante la registrazione odierna del programma condotto da Maria De Filippi. Si tratta di Giulia Cavaglia, ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. Nella puntata registrata oggi, che andrà in onda nei prossimi giorni, Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia, in seguito alla scelta del tronista, sono stati ospiti per un confronto.

Loerenzo e Claudia, freschi di fidanzamento, in seguito alla scelta andata in onda lo scorso venerdi’ sera, hanno ringraziato Maria, per l’opportunità a loro concessa. In studio, però, c’è stata anche Giulia Cavaglia. I tre hanno avuto modo di parlare, soprattutto dei comportamenti di Lorenzo, durante il suo percorso televisivo, che sono stati giudicati molto ambigui.

L’annuncio di “Witty tv”

Dopo la discussione tra Lorenzo, Giulia e Claudia, come rivelato in anteprima dal sito “Wittytv.it”, la Redazione ha proposto a Giulia di essere la nuova tronista e lei accettato. Sul sito, si legge:

“Nella registrazione di oggi del Trono Classico è stato svelato il nome della nuova tronista di Uomini e Donne! Dopo un confronto in studio tra Giulia e la neo coppia Lorenzo e Claudia, è stato proposto a sorpresa alla mora torinese di sedersi sul trono, inizia così per lei una nuova avventura”.

Come se la caverà Giulia come tronista? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Maria Rita Gagliardi

