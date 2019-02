C’è posta per te, due influencer siciliani ospiti di Maria De Filippi? Ecco cosa c’è dietro

Due “influencer” siciliani avrebbero preso parte alle registrazioni di ˈC’è posta per teˈ inventando una storia: un inganno è andato in onda su Canale5?

Non due persone come tante che si sono rivolte alla redazione di ˈC’è posta per teˈ per partecipare al noto programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ma due influencer siciliani che avrebbero preso parte alle registrazioni mettendo in atto una sceneggiata. Il web svela un potenziale inganno di cui, forse, sarebbe stata vittima la stessa Queen Mary, come ormai la chiamano i tantissimi suoi followers sparsi per tutta Italia. E adesso che una verità diversa da quella televisiva sta venendo a galla anche i più irriducibili fan di ˈC’è posta per teˈ si stanno chiedendo quanta finzione ci sia dietro il loro programma del cuore.

Due “influencer siciliani” a ˈC’è posta per teˈ? Ecco cosa i telespettatori hanno visto

A ˈC’è posta per teˈ è andato in onda il dramma sentimentale di Calogero e Valentina, l’ennesima coppia scoppiata per presunti problemi di tradimento. Calogero ha contattato la redazione per chiedere di partecipare al programma: la sua speranza quella di riconquistare Valentina, la sua ex fidanzata, che lo ha lasciato dopo aver scoperto delle chat non proprio innocenti sul suo telefono. In studio è andato in onda un acceso confronto, incentratosi soprattutto sui social e su delle fotografie in costume da bagno, che infine ha portato all’apertura della busta. Ora sul web impazza la polemica: la storia di Calogero e Valentina è reale o i due hanno inventato tutto, per visibilità, ingannando la redazione e la stessa Maria De Filippi? Su Calogero e Valentina ci sono, effettivamente, dei dubbi.

Due “influencer siciliani” a ˈC’è posta per teˈ? Ecco cosa emerge dai social

Andando a scandagliare la vita di Calogero e Valentina emerge che i due sono molto attivi sui social e che proprio grazie alla loro comparsata a ˈC’è posta per teˈ il loro numero di followers è notevolmente aumentato. È possibile che Calogero e Valentina siano sono andati in televisione solo per ottenere maggiore visibilità e per intraprendere, magari, una carriera come influencer? Il dubbio, in queste ore, sta serpeggiando sul web e per adesso rimane tale: non pare ci siano– per il momento- delle prove tangibili di una sceneggiata messa in atto dai due.

