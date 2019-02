Cosa vedere stasera in tv? Il palinsesto completo con tutti i programmi di lunedì 25 febbraio 2019

Cosa andrà in onda stasera in tv, 25 febbraio 2019, sulle principali reti nazionali in chiaro?

NewNotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto.

Partiamo quindi con le reti pubbliche nazionali e partiamo con Rai 1 che – dopo due settimane di Montalbano – prosegue con un prodotto “made in Camilleri”: stasera andrà in onda a partire dalle 21:25 “La stagione della caccia – C’era una volta Vigata”. Siamo nella Vigata (cittadina immaginaria dove sono ambientati anche i romanzi di Montalbano) del 1800 e il protagonista è il farmacista Fofò La Matina. Anche in questo caso, come nel caso di Montalbano, ci saranno omicidi e misteri, ma senza la presenza di un personaggio delle forze dell’ordine come protagonista principale.

Su Rai 2 andrà in onda un omaggio ad un volto noto della tv dei ’90, Gianfranco Funari: sarà Enrico Lucci a condurre il programma ‘Lucci incontra Funari’, durante il quale si ripercorrerà la carriera del conduttore capitolino scomparso nel 2008, anche attraverso il ricordo di personaggi come Francesco Rutelli, Chicco Testa, Roberto D’Agostino, Antonio Di Pietro e Maurizio Costanzo. (Dopo l’omaggio a Funari, andrà in onda una nuova puntata di ‘Suburra – La Serie’).

Su Rai 3 serata all’insegna dell’amore (almeno sembra così, fermandoci ai titoli dei programmi in onda) con il film drammatico ‘Litigi d’amore’ prima e una nuova puntata del programma dello psicanalista e scrittore Massimo Recalcati poi.

Passiamo quindi ai canali Mediaset (in coda, riepilogheremo tutti i canali, aggiungendo anche i principali canali del ddt): su Rete 4 andrà in onda, come ogni lunedì, il programma di approfondimento dedicato all’attualità ‘Quarta repubblica’ (a seguire, intorno alle 0.30 – quindi per i nottambuli – uno speciale dedicato a Mia Martini).

Su Canale 5 la serata sarà dedicata a Checco Zalone: andrà in onda infatti ‘Cado dalle nubi’, film del 2009 del comico pugliese. Non parliamo esattamente di una prima visione ma siamo certi che i fan di Zalone gradiranno questa ennesima messa in onda.

Su Italia 1, che d’altra parte è il canale dei giovani, serata all’insegna dell’adrenalina: in prima serata il canale Mediaset offrirà ‘Safe’, film del 2012 con protagonista Jason Statham; mentre in seconda serata andrà in onda un classico dell’horror come ‘Final Destination’.

Per concludere i principali canali del digitale terrestre, spazio ad un classico come ‘Grey’s Anatomy’ su La7, con due puntate dell’amata serie in onda dal 2005 (e giunta alla quindicesima stagione. Nello specifico, andranno in onda due puntate della quattordicesima).

Per quanto riguarda gli altri canali, segnaliamo soprattutto i film di Tv 8, con la combo 007 / Quentin Tarantino (in prima serata andrà in onda ‘La morte può attendere’, in seconda serata invece ‘Django Unchained’).

Stasera in TV, lunedì 25 febbraio 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – La stagione della caccia – C’era una volta Vigata

23:45 – Speciale Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Lucci incontra Funari

23:30 – Suburra – La serie

Rai 3

21:20 – Litigi d’amore (film 2005)

23:15 – Lessico amoroso

Rete 4

21:25 – Quarta repubblica

00:30 – Mia Martin special

Canale 5

21:21 – Cado dalle Nubi (film 2009)

23:40 – TG5 – Notte

Italia 1

21:26 – Safe (film 2012)

23:19 – Final Destination (film 2000)

La 7

21:15 – Grey’s Anatomy – Sospesi nel tempo

22:10 – Grey’s Anatomy – Un giorno come questo

23:05 – Body of proof

Tv 8

21:25 – La morte può attendere (film 2002)

23:55 – Django Unchained (film 2012)

Iris

21:00 – Wolfman (film 2010)

23:14 – Il bacio della pantera (film 1982)

Cielo

21:20 – Ruth & Alex – L’amore cerca casa (film 2014)

23:05 – Heliopolis, il paradiso dei nudisti