Facchinetti parte 3: la Cremaschi e il suo avvocato gli chiedono soldi, lui lo denuncia su Instagram

Terzo atto della faida Cremaschi-Faissol.

Terzo atto della faida che vede contrapposti Wilma Faissol ed il marito Francesco Facchinetti da una parte e Laura Cremaschi, Bonas di “Avanti un altro”, dall’altra (qui e qui il riassunto della puntate precedenti).

Tutto è iniziato quando, in un ristorante vicino Como, Wilma e Laura sono state protagoniste di una baruffa, durante la quale la moglie di Facchinetti ha lanciato un bicchiere alla Cremaschi. Secondo quanto raccontato da Facchinetti e consorte, sui loro rispettivi profili Instagram, la Bonas avrebbe seguito l’interprete del “Capitano Uncino” nel bagno del locale, per chiedergli aiuto e diventare famosa.

Francesco Facchinetti a Laura Cremaschi ed il suo avvocato: “Mi fate schifo”

Ebbene, la vicenda si arricchisce di un ulteriore importante dettaglio. Stando a quanto raccontato da Francesco, sempre sui social, la Cremaschi si sarebbe presentata a Radio Kiss Kiss, dove lavora Facchinetti, in compagnia del suo avvocato, chiedendogli dei soldi per non denunciare lui e sua moglie. A tal proposito, il figlio di Roby, membro dei Pooh, ha scritto:

“Sappiate che sono stato appena ricattato dalla Signorina Cremaschi e dal suo avvocato. Volevano dei soldi in cambio del fatto che non facessero una denuncia per diffamazione a me e una per aggressione a mia moglie. Sappiate che i miei soldi non li avrete mai e che mi fate schifo”.

Attendiamo una controreplica della Cremaschi, in merito a questa querelle che, siamo sicuri, ci farà compagnia ancora per molti giorni.

UPDATE: La querelle Fassoil-Facchinetti-Cremaschi era, in realtà, uno scherzo de “Le Iene”, come annunciato dal sito del programma. Lo scherzo andrà in onda durante la prossima puntata della trasmissione.

Maria Rita Gagliardi

