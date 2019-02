Giulia Salemi incontra Cecilia Rodriguez: “Non ci sono problemi tra me e lei”

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si sono incontrate alla sfilata di Bluemarine.

Incontro faccia a faccia per Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez (quest’ultima, tra l’altro, ha smentito le voci secondo le quali aspetterebbe un bambino dall’attuale fidanzato Ignazio Moser, ve ne abbiamo parlato qui), rispettivamente fidanzata ed ex fidanzata dell’ex tronista Francesco Monte. Come rivela, in esclusiva, “Spysee”, in occasione della Milano Fashion Week, le due gieffine si sono incontrate alla sfilata di Bluemarine:

““Tantissimi gli ospiti accorsi alla sfilata di Blumarine che ha visto sfilare abiti morbidi e romantici con grandi rose rosse, ma, anche i colori pastello e il nero. Tra questi anche Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, senza il fidanzato Francesco Monte, ex di “Chechu”. Un incrocio pericoloso, gestito da Giulia con intelligenza e serenità”.

Giulia Salemi sull’incontro con Cecilia Rodriguez: “L’educazione prima di tutto”

Fermata, insieme a Francesco, sempre da “Spysee al “MIDO Eyewear Show” a Milano , Giulia ha raccontato, nel dettaglio, l’incontro con la sorella di Belen:

“Si ho incrociato Cecilia. È andato benissimo. Non è successo nulla, ci siamo solo incontrate alla sfilata. – ha dichiarato Giulia Salemi – Non abbiamo avuto modo di parlare. Ci saremmo salutate. L’educazione viene prima di tutto. Non ci sono problemi tra me e lei. Peace e love”.

