Il Principe Harry sta perdendo i capelli? Secondo l’esperto tra due anni sarà completamente calvo

Il Principe Harry come il fratello William? Secondo gli esperti anche Harry, come il fratello, starebbe per perdere la sua capigliatura

Il Principe Harry perderà tutti i suoi capelli come sta succedendo al fratello William da ancor prima che si sposasse. Lo dicono le fotografie che puntualmente finiscono online e che a ogni evento più o meno ufficiale ci mostrano i cambiamenti fisici dei membri della casata reale inglese, ma soprattutto lo dice un esperto. Secondo un’indagine che ci viene raccontata dal Daily Star Online, il Duca del Sussex potrebbe essere calvo già tra due anni.

Il Principe Harry perde più capelli da quando ha sposato Meghan, l’indagine dell’esperto

Stando a delle voci che sono vicine all’ambiente di corte inglese, il Principe Harry e fresco Duca del Sussex sta cercando di camuffare la sua calvizie incipiente utilizzando dei correttori per coprire i punti più critici. Da quando il fratello di William d’Inghilterra ha sposato la moglie Meghan Markle pare che stia perdendo i capelli ad un ritmo che va due volte più veloce rispetto alla caduta che affliggeva Harry da scapolo. Questi sono i risultati di un’indagine condotta da un esperto e presentata in queste ore dal Daily Star Online. Entro i prossimi due anni Harry potrebbe perdere tutti i capelli, ed in questo senso sembra proprio che il matrimonio contratto da meno di un anno sia una delle cause scatenanti (almeno in fatto di aumento dei livelli di stress) che concorrono, insieme a quelle di natura genetica.

Il Principe Harry perde più capelli da quando ha sposato Meghan, tra due o cinque anni potrebbe non averne più

“È possibile che al momento del suo matrimonio indossasse dei correttori che lo aiutassero a dare l’aspetto di una chioma più folta. Continuerà a perdere più capelli nel tempo a meno che non inizi a risolvere il problema tramite trattamenti comprovati come la Finasteride o il minoxidil. (…)”. Così si è espresso ai microfoni del Daily Star Online Spencer Stevenson, famoso per essere un guru del fenomeno della perdita dei capelli. Se Harry non inizierà subito una cura per aiutare i suoi capelli è possibile che possa perderli tutti tra due come tra cinque anni, ha sentenziato ancora Stevenson. L’esperto ha spiegato anche come il giorno del suo matrimonio Harry abbia utilizzato i correttori in modo tale che, se inquadrato frontalmente, i suoi capelli potessero apparire rossi e vigorosi: ma dal retro la calvizie era ben percepibile ad un occhio più attento.

Maria Mento