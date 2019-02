Isola dei Famosi news: Ghezzal e Ariadna Romero nuova coppia?

Abdelkader Ghezzal e Ariadna Romero sono la nuova coppia de “L’Isola dei Famosi 9”?

Dopo quella formata da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge (ve ne abbiamo parlato qui) sembra che a “L’Isola dei Famosi 9” si sia formata un’altra coppia, quella formata da Abdelkader Ghezzal e Ariadna Romero. In questi ultimi giorni, il calciatore franco-marocchino e la modella cubana sono sempre più vicini ed intimi.

Leader della settimana, Ghezzal ha deciso di portare con sè Ariadna alla Isla Bonita, dove hanno trascorso la notte. Complici i comfort ed il clima disteso dell’isola, i due hanno avuto modo di trascorrere insieme ore piacevoli, durante le quali Ghezzal ha preparato per la bella Ariadna un delizioso manicaretto.

Ariadna Romero innamorata da Ghezzal, dopo Francesco Acerbi?

La Romero, come vi avevamo raccontato attraverso questo post, è stata appena scaricata da Francesco Acerbi, difensore della Lazio. Acerbi ha rilasciato, al settimanale “Spy”, un’intervista, nella quale ha mollato la modella che, dal canto suo, ha dichiarato, dall’Honduras, di essere consapevole del fatto che lo sportivo, molto probabilmente, non l’avrebbe aspettata, al suo rientro in Italia. Parlando con Ghezzal proprio della rottura con Acerbi, Ariadna ha raccontato di stare male per la fine della storia.

Che il suo cuore trovi conforto proprio in Ghezzal? Lo scopriremo, come sempre, nelle prossime settimane.

Maria Rita Gagliardi

