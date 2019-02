Juventus, ESCLUSIVO Anastasi: “Non mi piace il gioco della squadra. Mi aspetto molto di più da Ronaldo”

Analisi sul mondo bianconero del grande ex Anastasi

Nonostante la vittoria per 1-0 nello scorso turno di campionato contro il Bologna, in casa Juventus non si respira un’aria serena dopo la brutta sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid per 2-0.

La debacle nel massimo torneo continentale ha provato il gruppo e il tecnico Massimiliano Allegri, che nonostante non fosse una trasferta facile non si pronosticava alla vigilia una sconfitta così netta nel risultato e nella prestazione.

Pietro Anastasi sul momento Juve

A questo proposito abbiamo contattato la vecchia gloria bianconera Pietro Anastasi, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha così analizzato il momento dei bianconeri:

“La Juve non sta giocando bene, vince ed è nettamente superiore alle rivali ma non ha un bel gioco corale e dipende troppo dalle prestazioni dei singoli talenti che ha in rosa. A Bologna è stato il turno di Paulo Dybala, altrimenti è il solito Ronaldo o Bernardeschi. Difficile la rimonta con l’Atletico Madrid, è una grande squadra anche se i bianconeri come valore tecnico sono superiori. Questo è l’anno dove puntare tutto sulla Champions League, ormai il campionato anche quest’anno è già vinto e il +13 è una sentenza. Mi aspetto molto di più da Cristiano Ronaldo, ha dato molto alla causa ma da un fuoriclasse del suo calibro pretendo che giochi sempre da 9 in pagella. Il futuro di Allegri? Penso che se dovesse uscire con l’Atletico sarebbe meglio per entrambe le parti che allenatore e società si separino per tentare nuove avventure professionali…”.

Simone Ciloni