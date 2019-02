Laura Cremaschi, Bonas di Avanti un altro: “Sono stata aggredita dalla moglie di Facchinetti”

Su Instagram, Laura Cremaschi, Bonas di “Avanti un altro”, rivela di essere stata aggredita da Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti.

Baruffa per Laura Cremaschi e Wilma Faissol. Sul suo profilo Instagram, Laura, Bonas di “Avanti un altro”, ha raccontato di essere stata aggredita da Wilma, moglie di Francesco Facchinetti. Le due ragazze, con Facchinetti presente, si sono incontrate ieri sera, al Ristorante “San Marco”, in provincia di Como. Ecco cosa ha raccontato Laura:

“E’ successa una cosa terribile, sono scioccata. Premesso che io seguo Francesco Facchinetti da una vita, lo seguo da una vita. Ero in un ristornate della provincia di Como, dove è arrivato lui con la moglie. Scusate, sono ancora scossa. Io ero con degli amici a cena. Abbiamo chiesto una foto, in tre, abbiamo fatto questa foto dove e io non sono uscita bene. Dopodiché gli ho chiesto di rifarci un selfie… stavamo rifacendo il selfie quando è arrivata la moglie e ha iniziato a inveire. Ha preso un bicchiere e me l’ha tirato addosso. Mi sono scansata per fortuna. Mi sono spaventata tantissimo. Sono ancora un po’ sotto shock… per un selfie una situazione del genere”.

Il video della rissa

A testimonianza di quanto avvenuto, Laura ha pubblicato un video, nel quale si vede il lancio del bicchiere da parte di Wilma, con quest’ultima che dice: “”C’è un limite… fare degli sguardi…”.

Attendiamo che la moglie di Facchinetti fornisca la sua versione dei fatti.

Maria Rita Gagliardi

Leggi NewNotizie.it anche su Google News, Segui NewNotizie su Instagram