Lite Laura Cremaschi – moglie di Francesco Facchinetti, su Instagram l’ex Dj Francesco dice la sua – VIDEO

Abbiamo già accennato al litigio – divenuto subito dominio pubblico “grazie” ai social – tra Laura Cremaschi e la moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Helena Faissol.

Sulla vicenda è tornato il fu Dj Francesco attraverso alcune storie su Instagram.

Dapprima, Facchinetti ha detto la sua circa quanto accaduto (la Cremaschi avrebbe dapprima chiesto un selfie nel momento in cui la moglie era andata in bagno; quindi avrebbe seguito Facchinetti fino in bagno, causando l’innervosimento della moglie per l’eccessiva insistenza), quindi ha sottolineato come sia strano che l’accaduto sia stato ripreso da principio (quasi si trattasse di una provocazione pensata a tavolino per dare visibilità alla Cremaschi).

Si attendono adesso eventuali repliche, tanto da parte della Bonas quanto da parte della moglie.