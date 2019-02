Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 Febbraio 2019: lo Scorpione cerca persone valide, il Sagittario si motiverà a Marzo

Lunedì 25 Febbraio 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi, ricordando che ieri su Rai2 è andata in onda la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox (qui il link per chi volesse rileggerla o per chi non ha ancora avuto modo di farlo).

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Periodo di buone iniziative e di fatica, come dico spesso, ma l’importante è ricucire uno strappo e adesso, tra l’altro, che sta per arrivare Marzo, Venere inizierà un transito migliore. Marzo, Aprile, Maggio sono mesi che premiano i sentimenti. Ora, non è che se una persona ce l’ha con te o non ti ama improvvisamente ti amerà solo perché le stelle cambiano, ma quando abbiamo un buon oroscopo possiamo anche dire “Guarda, ho perso già troppo tempo con te. Vado con un’altra persona”. Oppure se una coppia si è allontanata potrà ritrovarsi. Chiaro che se una persona ti ha stancato potrai dire “Adesso è arrivato il momento di vivere come dico io”;

Toro. Per il Toro questa di lunedì è una buona giornata, ma la Luna è opposta: questo vuol dire che al mattino c’è un po’ di stanchezza; poi di solito il Toro, quando ha qualche perplessità, problema, lo riversa sulla salute a che livello? La gola è il punto debole, e a volte anche malesseri che possono essere legati a raffreddori che non passano, a fastidi di questo tipo. Chi può godere dell’affetto di una famiglia adesso lo cerca disperatamente perché il lavoro ha allontanato, togliendo tempo ai sentimenti. A proposito di sentimenti, valuta bene quello che stai vivendo perché ora sei piuttosto arrabbiato o comunque, meglio, piuttosto determinato, e quindi se una persona ti ama e sei ricambiato nessun problema altrimenti a Marzo c’è chi pagherà pegno;

Gemelli. I Gemelli ogni giorno hanno una battaglia da affrontare. La realtà è che tu sei una persona forte, però anche i più forti possono avere momenti di disagio. Poi tu potresti dirmi, e io ti do ragione, che questi disagi che vivi non li hai creati tu, non li hai voluti tu, ma sono frutto di una situazione esterna, di alcuni nemici, di persone che sono contro di te, magari anche di qualche questione legale, finanziaria, che ti preme particolarmente. È chiaro che questo è un periodo di mediazioni più che di vincite, quindi agisci sempre con cautela e in furbizia. Amore ritorna assieme a Marzo;

Cancro. Esci da una settimana pesante, forse anche da un Febbraio pesante che sta quasi per finire e molti, in questi giorni, devono capire se un amore è giusto oppure no: quelli che lo hanno cambiato, quelli che o continuano a vivere anche se non è da vivere. La stanchezza c’è e forse continua anche col nervosismo causato dal fatto che stai facendo troppe cose e sei messo sotto pressione. C’è una situazione, direi, di scarsa energia che ogni tanto ti porta a fare dei pensieri che non sono attivi, reattivi, positivi, ottimisti e questo è un errore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone apre la settimana con una grande voglia di rifarsi di certe apparenti disfatte ma non è una disfatta il fatto di andare in battaglia e magari non vincere subito. Già il fatto di avere accettato una sfida è da vincitori. Il 2018 è stato un anno di isolamento, il 2019 permette di uscire dal guscio ed ecco perché ora forse vuoi fare un po’ troppe cose. È come se tu avessi tanti bersagli a disposizione e dovessi, con un arco in mano, scegliere quale bersaglio colpire. Cerca quello più interessante e non fare lo spavaldo che vuole colpirli tutti perché altrimenti uno di questi bersagli non sarà centrato. Devi scegliere;

Vergine. Sono giornate importanti ma anche stressanti, così come le ultime due settimane che hanno creato parecchi presupposti positivi ma anche molta tensione. Nella migliore delle ipotesi i Vergine fanno troppo e siccome il Vergine vuole fare tutto perfettamente, a norma, insomma è un segno zodiacale che detesta le situazioni arruffate, le situazioni che non sono chiare, in questi giorni sei più stanco per questo motivo. Io ho conosciuto poche persone della Vergine che si lasciavano andare e quasi sempre avevano una persona che badava a loro. Dal punto di vista psicologico la Vergine ha bisogno di stimoli: quando questi stimoli mancano potremmo addirittura trovare dei Vergine disorganizzati, disorientati, o senza idee;

Bilancia. La Bilancia in questi giorni è più tranquilla e poi, a breve, arriverà questa notizia: tra Marzo e Aprile un incarico cambierà, tu stesso potresti trovare una nuova soluzione ad un problema che va avanti da tempo. Questa giornata garantisce un po’ di serenità che va sfruttata anche per riavvicinarsi ai sentimenti, argomento (ahimè) non del tutto facile da gestire, visto che Febbraio è stato un mese di lieve distacco e dissenso;

Scorpione. Lo Scorpione ha la Luna nel segno e come sempre capita una Luna attiva in un segno come lo Scorpione può indicare, può suggerire, delle soluzioni buone. Se ti sei affrettato un po’ troppo a cercare un nuovo amore, a Marzo può esserci qualche ripensamento. In famiglia da troppo tempo si discute e bisogna cercare di essere un pochino più sereni. è chiaro che in questi giorni avrai voglia di avere attorno persone valide, positive, che ti trascinino via da una situazione conflittuale che non ti piace, quindi se incontri qualcuno che alla domanda “Che facciamo questa sera?” posta da te risponde “Quello che vuoi tu amore”, potresti anche scappare lontano e non farti vedere mai più. Adesso cerchi quasi qualcuno che con una dolce forza ed energia ti scuota;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha stelle importanti per una settimana che può regalare qualche emozione in più. Giove nel segno: l’occasione alla porta, poi siamo noi a doverla sfruttare. Soprattutto attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Quindi questo è un anno che può entusiasmare perché ti sarà dato un incarico, ma può deludere solo nel caso in cui questo incarico non sia adatto a te. Bisogna prepararsi molto bene. Facevo un esempio ieri di chi ha un oroscopo bellissimo e deve affrontare un esame: non è che lo vince se fa scena muta e tu ti trovi proprio in una condizione del genere. Se non è arrivato nulla arriverà perché Giove sarà nel tuo segno fino alla fine dell’anno, fino a Novembre avremo buone stelle. Le motivazioni per cambiare, per amare, sono tante e raddoppieranno a Marzo;

Capricorno. Il Capricorno ha un oroscopo importante ma un po’ complicato da alcune vicende familiari che vanno sbrogliate. Tu prendi tutto come se fosse destinato a te, prendi tutto un po’ troppo di petto. Perché? Perché sei sempre stato abituato a risolvere i problemi di tutti. Quante persone si appoggiano alle tue richieste, alle tue proposte, alle tue sentenze? Conviene rimandare qualche risposta, considerando che le giornate tra giovedì e sabato saranno le migliori;

Acquario. L’Acquario ha una situazione di recupero parziale perché sul piano proprio della stanchezza fisica c’è tanto ancora da fare. C’è chi dorme male, c’è chi magari ha fatto troppe cose. Poi l’Acquario, quando è molto Acquario, si riduce sempre all’ultimo a fare ogni cosa e questo naturalmente comporta stress. Anche se magari sono stati gli altri a sbagliare al posto tuo, io tenterei una strategia d’amore visto che potrebbe essere vincente l’amore: può tornare convincente da Marzo;

Pesci. Il segno dei Pesci vive una settimana importante. Credo che sia già superata la fase no o quantomeno, in questo momento, ti poni delle soluzioni. C’è stato un distacco emotivo, anche profondo: lo hanno vissuto le coppie che stanno insieme da tempo. No competizione, sì concentrazione di pensieri e abbracci. Programma un fine settimana di incontri. Tra Marzo e Aprile i sentimenti torneranno protagonisti e questa è una bella notizia anche per chi è rimasto solo da troppo tempo. Certo, non paragonare sempre quello che vivi ora con il passato. Ogni storia è a sé e il futuro non vuole paragoni.

