Oscar 2019: tutti i vincitori, dal miglior film ai migliori cortometraggi, passando per i migliori attori e la miglior regia – VIDEO

Abbiamo parlato dell’esibizione da brivido dei Queen con Adam Lambert come voce nell’opening act della cerimonia ed abbiamo parlato del discorso in spagnolo di Javier Bardem contro Trump, ma ancora non ci siamo soffermati su chi ha vinto le statuette più importanti per l’universo cinematografico internazionale.

Da sottolineare l’Oscar a Rami Malek per la biopic Bohemian Rhapsody (i Queen hanno trionfato quindi sia durante l’opening act che durante la cerimonia in sé, considerando che il film dedicato a Mercury & co ha vinto anche altre tre statuette). Dop Bohemian Rhapsody, tre statuette per Roma (che però non ha fatto incetta come la Netflix sperava) e per Black Panter

Di seguito, la lista di tutti i vincitori degli Oscar 2019:

Miglior film: Green Book di Peter Farrelly

Miglior attore protagonista: Rami Malek per il film Bohemian Rhapsody

Miglior attrice protagonista: Olivia Colman per il film La Favorita

Miglior regia: Alfonso Cuaron per Roma

Miglior sceneggiatura originale: Green Book

Miglior sceneggiatura non originale: BlacKkKlansman

Miglior attore non protagonista: Mahershala Ali per Green Book

Miglior attrice non protagonista: Regina King per Se la strada potesse parlare

Miglior Fotografia: Alfonso Cuaron per Roma

Miglior scenografia: Black Panther

Miglior montaggio: Bohemian Rhapsody

Migliori costumi: Black Panther

Migliore colonna sonora originale: Black Panther

Migliore canzone originale: “Shallow” di A Star is Born

Miglior sonoro: Bohemian Rhapsody

Miglior montaggio sonoro: Bohemian Rhapsody

Miglior trucco e acconciatura: Vice

Migliori effetti speciali: First Man – Il primo uomo

Miglior film straniero: Roma

Miglior documentario: Free Solo

Miglior film d’animazione: Spider-man: Un nuovo universo

Miglior cortometraggio d’animazione: Bao di Domee Shi e Becky Neiman-Cobb

Miglior cortometraggio: Skin di Guy Nattiv e Jaime Ray Newman

Miglior cortometraggio documentario: Period End of sentence