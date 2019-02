Riassunto puntata Uomini e Donne 25/02/2019: Ivan rincorre Natalia, Andrea esce con Federica, Angela elimina un corteggiatore

Uomini e Donne 25 febbraio 2019: ecco il riassunto della puntata oggi

Una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi, è andata in onda oggi pomeriggio. Ecco il riassunto di quello che è successo! La puntata odierna inizia con il trono di Ivan che è uscito in esterna con Sonia Pattarino, con la quale ha avuto una forte discussione. La ragazza dice di essere arrivata ad un certo punto del percorso, ed è stanca di vederlo correre dietro ad una persona che esce con un altro, e non sembra avere il minimo interesse per lui. Sonia definisce Natalia una ragazzina, e non ci sta a passare in secondo piano. Ivan è andato a trovare Natalia Paragoni in albergo e le ha fatto ascoltare un audio, realizzato da lui, in cui afferma che le manca e che avrebbe voglia di recuperare. La ragazza dichiara che le attenzioni del tronista le piacciono, ma che si sarebbe voluta sentire così importante prima.

Natalia esce con Andrea Zelletta, che esce con Federica

Natalia Paragoni va in esterna anche con Andrea Zelletta che le dice che le sembra furbetta, e che dovrebbe prendere una decisione. I due dopo aver discusso sembrano essere molto vicini, si abbracciano ed Andrea le rivela che lo fa stare molto bene. In studio si fa vedere che Ivan torna nuovamente da Natalia, portandole dei dolcetti. I due si siedono su una panchina, parlano e sembrano essere un po’ nostalgici rispetto a quello che è stato il loro percorso. In studio Sonia esprime tutto il suo disappunto, ed afferma che non farà mai più nulla per lui. Angela esce con Andrea e lo critica per le sue foto su Instagram, dicendogli di trovarlo troppo “femminile“, attento alla propria immagine, ed infatti in puntata lo elimina. Andrea fa un’esterna molto romantica con Federica, che lo invita a guardare l’alba insieme.