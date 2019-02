Scambia la vernice per yogurt e ne mangia mezzo litro: disavventura per un nonnino americano

Un nonnino americano ha mandato giù mezzo barattolo di vernice credendo fosse yogurt: la disavventura, per fortuna, non ha causato conseguenze

Brutta disavventura a lieto fine per un anziano signore americano che ha mangiato mezzo barattolo di vernice color verde menta pensando di trovarsi dinanzi ad una vaschetta di yogurt. L’anziano signore, in maniera impressionante, ha dimostrato di non aver risentito minimamente di quel pranzo indigesto, se non per qualche leggero fastidio successivo. Il nonno è diventato una star dei social: i nipoti hanno postato una sua foto scattata subito dopo il “lauto” pasto, con ancora visibili le tracce di vernice sulle labbra dell’uomo.

Scambia la vernice per yogurt e ne mangia mezzo litro: lo strano pasto del 90enne Bobby

Si chiama Bobby, ha 90 anni ed è un nonnino molto social. Ma non per suo volere. Anzi: tutto merito della nipote che ha pensato bene di mandare online una foto di Bobby dopo uno “strano pasto” consumato dall’anziano signore. Bobby ha scambiato un barattolo di vernice per un barattolo di yogurt e ne ha mangiato metà (l’equivalente di mezzo litro di vernice). È stata Alex Stein, la nipote di Bobby, a postare la foto del nonno e del barattolo di vernice mezzo vuoto lo scorso venerdì, spiegando con due righe di accompagnamento al post quanto era accaduto.

Scambia la vernice per yogurt e ne mangia mezzo litro: l’ironia di nonno Bobby corre sui social

La disavventura di nonno Bobby, vero estimatore dello yogurt tanto che la figlia ogni settimana è costretta a comprarne almeno 7 litri al gusto vaniglia, ha scatenato l’ilarità dei social e questo non ha affatto infastidito Bobby. Il nonnino, a dispetto della sua veneranda età, non sembra essere affatto svanito e sembra molto divertito dalla reazione che stanno avendo gli internauti dinanzi alla sua foto. “Mio nonno ha sempre amato le persone divertenti. Non gli importa se le persone stanno ridendo con lui o di lui”, ha detto ancora la nipote Alex. Pare che Bobby sia consapevole del momentaneo successo raggiunto e che abbia ironizzato, su una pagina Instagram creata dopo che la sua foto è divenuta virale, dicendo: “A quanto pare ho mangiato la vernice stamattina … onestamente ha un sapore migliore dello yogurt”.

(Fonte: Metro.co.Uk)

Maria Mento