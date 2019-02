Tre ventenni siciliani dispersi in mare, cresce l’angoscia: trovato paraurti dell’auto e un portafogli

Ventenni dispersi in Sicilia, trovato portafoglio e paraurti

Cresce l’ansia per il destino dei tre giovani siciliani che ieri sono stati inghiottiti dal mare con la loro auto, mentre si trovavano a Santa Maria la Scala, frazione di Acireale, Catania.

I giovani dispersi sono Margherita Quattrocchi di 21 anni, il fidanzato Enrico Cordella, di 22 anni, e un loro amico, Lorenzo D’Agata, di 27. I tre si trovavano sulla loro Fiat Panda, posteggiata sul molo del porto, quando un’onda anomala ha colpito la vettura e l’ha trascinata in mare. A dare subito l’allarme un testimone che ha visto la drammatica scena.

I ragazzi erano in auto per vedere il mare mosso; secondo le prime informazioni hanno preso un caffè in un bar in zona, poi erano entrati nella loro auto per chiacchierare e vedere il mare mosso. Inizialmente si era sperato che i tre si fossero allontanati prima che l’onda travolgesse la loro vettura, ma purtroppo il ritrovamento del portafoglio di uno di loro fa pensare al peggio.

I soccorsi non possono immergersi in mare

Il ritrovamento di un paraurti che appartiene all’auto inghiottita dalle acque, e del portafoglio di uno dei ragazzi, accresce l’ansia per il destino dei tre giovani. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte con un elicottero della guardia costiera. I sommozzatori non possono immergersi a causa del mare molto mosso.

Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco, la Guardia Costiera e la polizia, che però appunto non possono immergersi per le cattive condizioni del mare. I familiari dei tre ragazzi dispersi sono alloggiati in una stanza del porto messa a disposizione dal Comune di Acireale. La Sicilia è una delle regioni più danneggiate dall’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia meridionale e ha fatto quattro morti in Lazio.