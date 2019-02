Urla “Maledetti!” e interrompe una diretta Sky da Palazzo Chigi: il video è virale

Anziana signora interrompe una diretta di Sky Tg24 da Piazza Colonna (Roma) e urla “Maledetti!”: il video è sul web

Quarto d’ora di notorietà per un’anziana signora che ha interrotto un servizio in diretta di Sky Tg24 da Palazzo Chigi. L’inviato di Sky, in collegamento da Piazza Colonna per aggiornare i telespettatori sulle ultime notizie relative alla politica italiana, si è visto sorprendere alle spalle da un’anziana che ha iniziato ad urlare un’unica parola: “Maledetti!”. L’inviato, rimasto sorpreso e ammutolito dinanzi alla telecamera mentre veniva disturbato, è stato soccorso dalla redazione che ha mandato in onda un servizio annunciato in precedenza dallo stesso giornalista.

Ha urlato per tre volte “Maledetti!” all’indirizzo della telecamera prima che il fuori onda venisse tagliato. È successo qualche ora fa nel corso di un servizio in diretta che un giornalista di Sky Tg24 stava conducendo da Piazza Colonna, a pochi passi da Palazzo Chigi. Ed infatti proprio di politica si stava parlando, con aggiornamenti sulle ultime dal Governo e sui risultati delle elezioni regionali in Sardegna, quando un’anziana signora è apparsa alle spalle del cronista e ha sfogato in questa maniera tutto il suo sdegno (verosimilmente rivolto a quegli stessi esponenti politici di cui si stava disquisendo).

Il video del fuori onda capitato oggi agli operatori di Sky Tg24 a Piazza Colonna sta adesso facendo il giro del web. Si tratta, in realtà, di un filmato molto breve (una manciata di secondi, circa 11. Ve lo riproponiamo qui): l’inviato della rete, elegante in giacca e cravatta, annuncia un servizio sul Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima di essere interrotto dalla disturbatrice. Il silenzio imbarazzato del professionista viene poi “soppiantato” dall’inserimento del video annunciato.

Maria Mento