Achille Lauro, dopo Sanremo, conteso da The Voice e X Factor

Achille Lauro è conteso da The Voice e X Factor.

Dopo il successo all’ultimo “Festival di Sanremo” con “Rolls Royce”, Achille Lauro (qui la sua scheda) è balzato agli onori delle cronache per l’inchiesta (abbastanza pretestuosa, va detto) di “Striscia la Notizia”, secondo la quale il suo pezzo sarebbe, in realtà, un inno alla droga. Ebbene, se l’intento di Striscia era quello di affossare Achille Lauro, la sua musica ed il suo personaggio, l’inchiesta ha sortito l’effetto contrario, dato che il cantante, in men che non si dica, è diventato popolarissimo, a tal punto da essere conteso da ben due programmi che, a quanto pare, starebbero facendo carte false per accaparrarselo ed averlo in giuria.

Secondo quanto rivelato da “Tvblog”, in esclusiva, Achille avrebbe sostenuto un colloquio per essere uno dei nuovi coach di “The Voice”, dopo che la produzione del talent show, tra le polemiche, ha deciso di fare a meno di Sfera Ebbasta.

Achille Lauro nuovo giudice di “X Factor”?

Va detto che “The Voice”, quest’anno, andrà in onda con la produzione di Talpa e Marco Tombolini (Fremantle, la medesima società che si occupa di “X factor”). E’ possibile, quindi, che Achille possa essere uno dei nuovi giudici di “X Factor”, in seguito alla dipartita di Fedez e Manuel Agnelli.

Qual’è il destino televisivo del trapper? Lo scopriremo molto presto!

