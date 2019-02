Belen Rodriguez e Stefano De Martino aspettano un bambino? Lo scoop di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha lanciato lo scoop, inerente l’arrivo di un altro bambino per Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino aspettano un bambino? Questo è quanto avrebbe fatto trapelare Alfonso Signorini, in una frase pronunciata, durante un intervento nell’ultima puntata di “Domenica In”.

Il giornalista, parlando di Belen e Stefano, in occasione dell’ospitata del ballerino napoletano nel salotto domenicale di Mara Venier, ha dichiarato:

“Stefano e Belen, sono un po’ come Al Bano e Romina Power, come Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, coppie a cui noi siamo molto affezionati e che io conosco personalmente bene. Loro due si vogliono bene da morire e hanno fatto insieme una cosa meravigliosa come Santiago. Certo, hanno caratteri molto diversi: Belen è un po’ sentimentalmente instabile, incapace di costruire rapporti a lungo termine. Stefano invece venendo dal Sud è un uomo a cui piace molto costruire una famiglia, ma queste due personalità sono perfette l’una per l’altro. Insieme stanno lavorando per rendere più solido il loro rapporto e io non posso che augurargli tutto il bene… Salute e figli maschi, ma anche femmine”.

Quel “salute e figli maschi, ma anche femmine”, sta a significare che i due sono in attesa di un bel bebè?

Stefano De Martino: “Io e Belen abbiamo sempre avuto empatia”

Stefano, dal canto suo, parlando della presunta riconciliazione con Belen (ve ne abbiamo parlato qui), si è limitato a dire:

“Per me queste immagini sono una non notizia, perché io e Belen abbiamo sempre avuto questo tipo di rapporto, questo tipo di empatia, soprattutto in alcuni momenti come questo in cui stava per partire e lasciare il figlio col papà, è sempre un momento delicato per una mamma, e io non mi sono mai fatto problemi ad abbracciare la mamma di mio figlio, a mostrare a mio figlio questa unione familiare che ci sarà a prescindere da come vanno le cose, c’ho lavorato tanto per arrivare a questo e non può fare male a nessuno, può fare solo bene, l’amore non è mai sprecato”.

