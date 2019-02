Chi è William di Cambridge: età, altezza e curiosità del Principe del Regno Unito

George di Cambridge: età, altezza e curiosità

Nato a Londra il 22 luglio 2013

Ha cinque anni,al momento della stesura dell’articolo (26/02/2019)

Altezza:96 cm

Titoli: Principe del Regno Unito

La biografia di George di Cambridge

George Alexander Louis Mountbatten-Windsor è il primogenito di William d’Inghilterra e di Kate, duchessa di Cambridge. Ciò fa di lui nipote di Carlo, principe di Galles, bisnipote di Sua Altezza Reale Elisabetta II e fratello maggiore della principessa Charlotte e del principe Louis.

A differenza della tradizione della Royal Family, la quale dice che bisogna dell’annuncio di un nuovo membro della famiglia sia fatto dodici settimane dal concepimento, il suo annuncio venne fatto con quattordici giorni d’anticipo a causa dei continui malanni della madre, Kate.

George nacque alle 16:24 avente un peso di 3,8 Kg presso il St.Mary Hospital di Londra, nello stesso ospedale dove nacquero sia suo padre che suo zio Henry.

Con la nascita del piccolo George, ora esistono ben tre linee di discendenza dinastica contemporaneamente che posso ambire al trono del Regno Unito.

Curiosità

Il principe George è divenuto famoso per essere stato oggetto di Meme su internet per via dei suoi abitini firmati, per la sua discendenza reale e per il suo aspetto nobiliare che ha in diverse foto. I Meme in questione spesso mostrano George come un principino ricco che ha un odio viscerale per i poveri.