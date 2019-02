Elezioni Sardegna, vince il centrodestra col 47%. Centrosinistra al 33%, PD al 13%

Sardegna, vince il centrodestra col 47%

Ormai il centrodestra in Sardegna ha la vittoria in tasca: lo spoglio è giunto all’80% delle schede elettorali e di conseguenza Christian Solinas è il nuovo governatore della Sardegna.

Il centrosinistra, con il 33%, è staccato dal centrodestra, che si attesta al 47% con lo spoglio attuale, uno iato incolmabile attualmente che sancisce la vittoria del centrodestra in Sardegna.

Il secondo in classifica è Massimo Zedda, candidato del centrosinistra, che riconosce la vittoria del centrodestra. “Non ho mai visto un testa a testa, che non rispondeva al vero, 14 punti di vantaggio rappresentano un dato incontrovertibile” dice dal canto suo Solinas.

5 Stelle: Di Maio, Conte e Salvini positivi

Il ‘flop’ dei 5 Stelle così flop non è, se si conta che il partito ha corso da solo. In ogni caso, nessuno al Governo – né Salvini né Di Maio – sembra eccessivamente preoccupato dal risultato che ha ottenuto la lista grillina in Sardegna (11%). Il confronto fra le elezioni politiche del 2018 e quelle regionali, in effetti, è in pura malafede, sostiene Di Maio.

“Il Movimento 5 stelle è vivo e vegeto e va avanti, in regione Sardegna come a livello nazionale. Noi siamo positivi, per la prima volta entriamo in regione Sardegna con diversi consiglieri regionali. È inutile confrontare il dato delle amministrative con le politiche: sarebbe come confrontare le mele con le pere”.

Il candidato penta stellato sardo, Desogus, rimprovera a Di Maio di non averci messo la faccia. “Sono già tornato al mio lavoro, in biblioteca. Sapevamo che era una partita già persa in partenza ma mi sarebbe andato bene anche un secondo posto” commenta. “Metterci la faccia e mettersi a competere con Salvini non era utile. Sarebbe sembrata una gara a due e Di Maio sarebbe andato a perdere, dopo l’Abruzzo ha capito che non poteva permetterselo e quindi ha annullato l’appuntamento in Sardegna”.