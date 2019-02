Fuori il video di ‘CBR’, traccia di Gast e Noyz Narcos sulla produzione di Depha Beat

Gast e Noyz Narcos sono due icone dell’underground (underground legend, non a caso) e ogni loro canzone è un inno alla street credibility.

‘CBR’, in tal senso, non fa eccezione: come tutte le tracce in cui è possibile trovare assieme i due mc capitolini è un inno alla strada – strada che sia Gast che NN conoscono e vivono e non abbandonano nonostante l’eventuale raggiungimento del top.

D’altra parte, da un lato abbiamo un writer di lungo corso (nella strofa non manca la stoccata a un fantomatico toy) e dall’altro un mc “che per questa laurea di laurea ha accannato gli studi”.

Altro filo conduttore della traccia (ma è un topos abbastanza comune nel rap – e ancor più nella produzione di Gast) è la sostanza psicoattiva: sono svariati i riferimenti all’erba, sia nel testo che nel video (dove sono presenti erbe varie qui e lì: chissà come reagirebbe Striscia La Notizia davanti all’esplicità più netta).

Notevole, e non così banale, l’uso di diversi flow da parte di entrambi i rapper.

Magistrale la produzione di Depha Beat (una produzione che ricalca il classico mood truce / dark), uno dei producer più in voga della Capitale, autore di tutti i beat di ‘Star Roller’ che, di fatto, è anche il suo album.

Di seguito, il video di ‘CBR’ (per una volta i rapper dedicano una traccia ad un modello di moto piuttosto che ad una macchina. Mi riprometto di scrivere uno dei prossimi episodi de ‘Il Rap Spiegato agli Italiani’ – qui l’ultimo capitolo della rubrica – sui riferimenti nelle canzoni a due e quattro ruote):