Isola fantasma appare nel mezzo di un lago ghiacciato: è mistero in Scandinavia

Una foto mostra la comparsa di un’isola fantasma nel mezzo di un lago ghiacciato. Sul web gli utenti cercano una spiegazione allo strano fenomeno e lo scatto diventa virale.

Curiosità, eventi inspiegabili e misteriose apparizioni sono da sempre tra le notizie più seguite nel mondo. Basti pensare che in televisione sono state fatte decine di trasmissioni che approfondivano proprio queste notizie addentrandosi nei fenomeni inspiegabili alla ricerca di una soluzione paranormale al mistero proposto.

Con la diffusione di massa del web i cercatori del paranormale non si sono sopiti, anzi sono probabilmente aumentati esponenzialmente, motivo per cui un’immagine o un video che mostrano qualcosa di insolito è spesso motivo di grande curiosità e spunto di dibattito e confronto.

L’isola fantasma in mezzo al lago

In queste ore a solleticare la curiosità dei cacciatori di misteri è stata la foto di una presunta isola fantasma apparsa per caso in mezzo ad un lago in Finlandia. A postare lo scatto sono stati due agenti di una pattuglia locale, i quali sono rimasti sorpresi dalla presenza di un’immensa e mai vista conformazione rocciosa in mezzo al lago ed hanno voluto condividere con gli altri utenti web lo strano fenomeno.

Ciò che rende impossibile la creazione di un ammasso roccioso dal nulla è la totale assenza di attività vulcanica sotterranea nella zona. Gli utenti, dunque, sono impazziti per trovare una soluzione razionale al fenomeno, mentre altri si sono limitati a commentare “Strano, un’isola fantasma in mezzo ad un lago ghiacciato”. A risolvere il dilemma e stoppare alla LeBron James i voli pindarici di molti ci ha pensato un utente che ha spiegato: “Si tratta semplicemente di un effetto ottico”. Insomma il miraggio sarebbe causato da un riflesso di luce, la quale attraversando gli strati di atmosfera genera un effetto ottico che permette di vedere uno strato di terra in lontananza.