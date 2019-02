Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 Febbraio 2019: settimana utile per il Toro, la Vergine ha possibilità in amore

Martedì 26 Febbraio 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi, sempre nel segno del “Non credete ma verificate” e nel segno di Marzo, mese che promette di risollevare le sorti di molti segni zodiacali.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sei in grande spolvero: adesso arriva Marzo. Lo so, Gennaio non è che sia stato proprio un granché per l’amore, per i rapporti interpersonali, però andiamo oltre. Come si dice? Voltiamo pagina. Questo è un periodo particolare per i lavori part-time, quindi se hai un progetto che dura uno, due, tre mesi, bisogna discutere, ogni giorno c’è una situazione nuova. Se tu sei a capo di un progetto devi sempre rivedere le tue posizioni, e magari le persone su cui conti alla fine spariscono, però va detto che bene o male si riuscirà a portare avanti qualcosa in più. Rimanda certe discussioni a domani, soprattutto se riguardano l’amore;

Toro. IL Toro ha una giornata utile per un segno che sembra veramente proiettato verso un grande futuro. Una settimana utile per chi vuole fare un progetto, per chi entro Maggio vuole portare avanti una situazione importante, come ad esempio il lavoro, una nuova opportunità, e poi anche cercare di recuperare quei soldi che sono volati via nel 2018. Giovedì e venerdì giornate efficaci per gli incontri;

Gemelli. È un po’ sottotono il Gemelli e in qualche caso devo dire anche un po’ preoccupato perché è da diversi mesi che dal punto di vista fisico c’è una certa precarietà. Se negli ultimi tempi ci sono stati cambiamenti, come per esempio nell’ambito del lavoro (hai fatto più cose, magari collabori con più persone), da una parte sei contento perché ci sono più cose da fare, dall’altra però mettere tutto in ordine è un caos. Sono giornate particolarmente caotiche;

Cancro. Negli ultimi tempi hai avuto un gran bisogno d’amore. Ma lo hai trovato questo amore? dirò un paradosso, ma spesso il Cancro ama chi lo odia e odia chi lo ama, o quantomeno ci sono spesso delle tensioni perché tu vuoi essere protetto, amato, ma poi rischi di sentirti soffocato se qualcuno ha con te un atteggiamento troppo protettivo che tu stesso vuoi richiedere: e qui è la contraddizione. Questa particolare giornata migliora le cose rispetto a lunedì ma i pensieri sono sempre un po’ altalenanti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ha una grande energia che deve essere indirizzata verso traguardi giusti perché avere la forza è inutile se non si ha il controllo della situazione. Una situazione quindi decisamente diversa rispetto a quella dell’anno scorso: c’è volontà, c’è capacità, c’è voglia di mettersi in gioco anche per quanto riguarda l’amore. Bisogna capire se c’è scarsa volontà da parte degli altri o se sei tu ad essere troppo critico nei confronti di chi ti sta attorno. Fatto sta che le critiche piovono. È vero anche che il Leone a volte è un precursore, cioè fa le cose prima degli altri, un inventore, e quando ci sono delle persone innovative da una parte possono trovare solidarietà dall’altra, però, anche invidie. Tu in questo periodo, per le idee che hai, per quello che vuoi fare, non sempre trovi persone che sono sulla tua strada;

Vergine. La Vergine ha giornate interessanti. Chi ha un’attività in proprio ora si sente un po’ sotto pressione però non dovrebbe mancare la voglia di fare, l’opportunità di mettersi in gioco, anche la capacità di ottenere dei risultati. Poi l’amore già dovrebbe aver dato delle risposte. Chi ha una bella coppia ricordi che comunque questo è un periodo ancora importante per i figli, per la casa. Chi cerca l’amore si guardi attorno;

Bilancia. La Bilancia deve puntare sul mese di Marzo per l’amore e, poiché manca poco al mese di Marzo, si può dire che il peggio è passato. Cosa è successo, però, a Febbraio? Perché se una storia è finita, se sei rimasto un po’ congelato da situazioni esterne, beh, allora attenzione. Anche i cuori solitari saranno più favoriti, ma bisogna dimenticare un certo passato e forse anche un po’ di nebbia, quest’aria che incombe, un po’ pesante, che qualcuno trascina dal mondo del lavoro al mondo dell’affettività;

Scorpione. Per te è molto importante la qualità del rapporto. Perché uno Scorpione può rimanere solo per diversi mesi o dopo una separazione ci pensa molto prima di ripartire? Perché non ti accontenti del primo arrivato. I nati Scorpione che dopo una separazione immediatamente giocano a chiodo schiaccia chiodo alla fine si pentono. Ecco che a Marzo (ma già in questi giorni), se hai iniziato una storia da poco, o se vivi una relazione sostitutiva di una storia che è finita, potresti pensare che forse saresti stato molto meglio da solo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario, con la Luna nel segno, aiuta, aiuta gli altri e aiuta se stesso. Qui penso anche a quelli che sono in vena di cambiamenti, che magari pensavano di avere un riferimento stabile e che hanno notato delle divergenze tra quello che pensavano e quello che vivevano. Quindi, se una persona non è più nel tuo range, non è più nelle tue corde, si può cambiare. È un periodo impegnativo per il lavoro. Chi ha un lavoro con il partner può pretendere maggiore visibilità, altri potranno avere a breve delle soddisfazioni;

Capricorno. Il Capricorno con Saturno nel segno è molto più responsabile rispetto al passato. È chiaro che questo è un anno che pesa perché vuoi ricostruire, vuoi fare tante cose, poi ultimamente ti sarà capitato anche di difendere delle persone che hanno avuto dei problemi, quindi è probabile che tu non abbia problemi ma che debba assorbire le difficoltà degli altri. Hai sempre una grande voglia di fare e disfare ma non bisogna ritornare su errori fatti nel passato. Ricordo sempre che è meglio partire per nuovi progetti piuttosto che incollare cocci che si sono rotti per esempio nella primavera dell’anno scorso;

Acquario. L’Acquario non sottovaluti gli incontri perché l’incontro mentale con una persona che è piacevole è stimolante. L’Acquario ha sempre bisogno di stimoli. Sapete che questo è il segno che crea, che inventa, che propone, che fa e disfà, e allora in questo periodo l’Acquario si trova proprio nella grande situazione (che Urano segnerà ancora di più da Marzo) di cambiamento che potrebbe provocare anche- all’inizio- un disagio, perché tutto quello che sembrava importante fino a qualche tempo/anno fa ora non lo è più. Stravolgimento particolare per chi ha diversi pianeti in Acquario. Domenica la Luna si troverà nel segno e sarà la giornata migliore per parlare di sentimenti;

Pesci. A volte le persone del tuo segno si crogiolano un po’ troppo nei pensieri e a furia di pensare, pensare, pensare, non si agisce; invece adesso è il caso di agire perché non abbiamo più il rallentamento di Gennaio, l’incertezza di Febbraio, anzi. In amore se c’è stata una mancanza, una carenza, potresti ripartire. Se non hai un partner guardati attorno. Amicizie intriganti in arrivo ma solo se lo desideri. Se c’è stato un conflitto d’amore si può tornare ad essere sereni. Non esitare a fari avanti. Nell’ambito della professione attenzione, con Giove dissonante, alle questioni legali, ma sappi che comunque il tuo successo è inarrestabile. Entro la fine dell’anno sarai padrone di tutte le tue situazioni, emozioni, e avrai anche un bel consenso.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento