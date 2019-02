Riassunto Uomini e Donne 26 febbraio 2019: ultima puntata per Luigi ed Ivan, Angela ha una preferenza per Davide

Uomini e Donne: ecco cosa è successo nella puntata di oggi

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi. Qui di seguito il riassunto di quello che è successo! La puntata inizia con una discussione accesa tra Ivan ed Andrea, poiché Natalia Paragoni è uscita di nuovo con entrambi. Ivan esce con Sonia che lamenta la mancanza di attenzioni da parte del tronista, per questo non ha organizzato nulla. Ivan ribatte che deve sentirsele certe cose per poterle fare, ma la corteggiatrice afferma che così peggiora solamente la situazione. In studio Natalia è stata aspramente criticata perché è sotto gli occhi di tutti il suo interesse per Andrea e perché, per togliersi i dubbi, ha deciso comunque di andare in villa per la scelta.

Uomini e Donne: Angela criticata dai corteggiatori, Luigi ed Ivan pronti per la scelta in villa

Si passa al trono di Angela Nasti, che ha fatto una bella esterna con Davide. Il ragazzo, consapevole di non piacerle fisicamente, le organizza un’esterna divertente puntando quindi sulla simpatia. In studio vi è un dibattito sull’importanza dell’aspetto fisico e, alla fine, la tronista rivela che al momento Davide è proprio quello che le piace di più. È la volta del trono di Luigi Mastroianni che ha scelto di non andare in esterna con Irene, che è andata a trovarlo in albergo. I due si chiariscono ed, alla fine, si abbracciano e si coccolano. Il tronista è uscito anche con Valentina, per un ricco aperitivo. Luigi cerca il bacio ma, come al solito, la corteggiatrice temporeggia e non glielo concede. In studio entrambe le ragazze sono indispettite dal comportamento tenuto dal tronista con la rispettiva rivale, affermando di aspettare di vedere cosa succederà in villa per decidere se essere un “no” oppure un “si“. È il momento dei ringraziamenti per Luigi Mastroianni, che ormai è alla sua ultima puntata prima della scelta.