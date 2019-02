Se ne va un pezzo della musica degli anni ’80: è morto Mark Hollis, leader dei Talk Talk – VIDEO

Se ne va un pezzo della musica degli anni ’80: è morto oggi a 64 anni Mark Hollis, leader dei Talk Talk, è morto oggi a 64 anni.

La notizia è stata twittata dal regista dei loro videoclip, Tim Pope, ed è stata confermata da un post di tributo del bassista della band, Paul Webb (che ha comunque ammesso di non averlo visto per molti anni): “Sono molto scioccato e rattristato nell’apprendere la notizia della marte di Mark Hollis. Musicalmente era un genio ed è stato un onore e un privilegio essere stato in una band con lui”.

In attività dal 1981 al 1992, i Talk Talk hanno scritto la storia con alcuni singoli come ‘It’s My Life’ e ‘Such a Shame’.