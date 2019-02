Tutta la Serie B in streaming gratis: link per la diretta, no Rojadirecta

Questa sera andrà in scena la 26a giornata della Serie B, un campionato che come da tradizione è combattutissimo e vede le prime 6 squadre racchiuse solamente in 8 punti. La lotta per la promozione sarà anche quest’anno apertissima fino alla fine, sebbene Brescia e Palermo abbiano dimostrato di avere una marcia in più rispetto alle altre.

Se siete appassionati di calcio e vi piacerebbe vedere le partite di oggi vi informiamo che potrete farlo gratuitamente sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma streaming DAZN, per tutti i nuovi abbonati, infatti, è previsto un mese gratuito di prova dal quale è possibile recedere in qualsiasi momento.

Tutte le partire di Serie B trasmesse da DAZN oggi 26 febbraio

Oggi DAZN offre la copertura completa di tutte le partite di serie B, cominciando dalla difficile trasferta del Pescara a Benevento trasmessa in diretta a partire dalle 18:00. Le due squadre, infatti, sono divise in classifica da un solo punto ed una vittoria in questo scontro diretto potrebbe essere decisiva per il prosieguo del campionato.

Alle 21:00, in concomitanza con le altre 6 partite di oggi, c’è un altro big match tra Lecce e Verona: i pugliesi sono alla ricerca di una vittoria per rilanciarsi dopo lo stop di domenica, mentre i veneti cercano continuità e puntano alla terza vittoria consecutiva. Da tenere d’occhio anche le trasferte della prime della classe: il Brescia andrà a Padova, mentre il Palermo sarà ospite del Crotone.

Ecco tutte le partite delle 21:00:

Ascoli-Foggia, martedì 26 febbraio, ore 21.00;

Cosenza-Carpi, martedì 26 febbraio, ore 21.00;

Crotone-Palermo, martedì 26 febbraio, ore 21.00;

Lecce-Verona, martedì 26 febbraio, ore 21.00;

Padova-Brescia, martedì 26 febbraio, ore 21.00;

Salernitana-Cremonese, martedì 26 febbraio, ore 21.00

Il turno si completerà domani con le partite: Venezia-Perugia, mercoledì 27 febbraio, ore 19.00 e Spezia-Livorno, mercoledì 27 febbraio, ore 21.00. Se non siete ancora abbonati a DAZN e volete approfittare del mese di prova gratuito, potete andare a questo indirizzo.