Almeno oggi, take it easy: 27 febbraio 2019, è la giornata mondiale della lentezza

Oggi è la giornata che ogni aspirante bradipo brama nel profondo del suo (pigro) cuore. Oggi, 27 febbraio, si celebra la “Giornata della lentezza“, quell’evento in cui tutti sono più lenti e più riflessivi. Questa giornata rappresenta quasi un faro di speranza per una società sempre più interconnessa e sempre più frenetica: la quantità di informazioni che il nostro cervello riceve ogni secondo; la velocità con cui bisogna portare a termine le azioni per poter anche solamente finire il proprio lavoro in maniera “normale” e senza encomi; il voler riuscire a fare ogni cosa “entro la data prestabilita“, sono tutti fattori che a lungo logorano ogni singola persona, rendendo ognuno di noi scontroso e incline alla rabbia.

I consigli che ci vengono dati dai medici e dai nutrizionisti in questo periodo sono molteplici, ma allo stesso tempo estremamente semplici da effettuare:

Godersi i momenti più rilassanti e più importanti della giornata, la colazione e la cena : secondo Silvia Migliaccio , medico nutrizionista e docente dell’ Università degli studi “ Foro Italico ” di Roma , il venti per cento degli italiani non si concede neppure 10 minuti per poter fare colazione e cena, ciò influisce non solo sul loro umore, ma anche sul loro processo digestivo. L’assimilazione dei nutrienti è una parte vitale per l’essere umano.«La colazione – rileva Migliaccio – è indispensabile per la ripresa delle funzioni fisiche e psichiche, deve essere appagante e fornire nutrienti energetici, soprattutto carboidrati, prevalentemente complessi, che devono costituire circa il 70%. Ma anche proteine e una piccola quantità di grassi, oltre ad acqua, vitamine, sali minerali ed antiossidanti. Si possono scegliere biscotti, pane, fette biscottate, o muesli, con latte o un vasetto di yogurt, e una porzione di frutta di stagione».

