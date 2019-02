Cosa vedere stasera in tv? Il palinsesto con i programmi di mercoledì 27 febbraio 2019 in prima e seconda serata

Cosa andrà in onda stasera in tv, 27 febbraio 2019, sulle principali reti nazionali in chiaro?

NewNotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto.

Partiamo quindi con le reti pubbliche nazionali e partiamo con Rai 1 che, anche questa sera, propone una serata all’insegna del calcio, con la Semifinale di andata che vedrà scontrarsi la Fiorentina e l’Atalanta. In seconda serata, come di consueto, l’appuntamento con Bruno Vespa e “Porta a Porta”.

Su Rai2 proseguono le vicende de “La Porta Rossa”, serie tv con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. A seguire, il film “Maldamore”.

Su Rai3 nuovo appuntamento con Federica Sciarelli ed i casi di “Chi l’ha visto”. In seconda serata, il consueto appuntamento con il tg della notte.

Passiamo, quindi, ai canali Mediaset (in coda, riepilogheremo tutti i canali, aggiungendo anche i principali canali del ddt): su Rete 4, in prima serata, un film romantico, intitolato “Vendetta-una storia d’amore”, in seconda serata si passa all’azione con “The River wild-il fiume della paura”.

Su Canale 5 nuovo appuntamento con le gesta dei naufraghi de “L’Isola dei Famosi 9”, in diretta dall’Honduras”. A seguire, “X Style”, approfondimento sulla moda.

Su Italia 1 “Jason Bourne”, film con protagonista Matt Damon. A seguire, un altro film: “Lucifer-Il distruttore”.

Per concludere i principali canali del digitale terrestre, su La7 due film in prima e seconda serata: “The Woman” e “Il club delle prime mogli”.

Per quanto riguarda gli altri canali, segnaliamo su Tv8, in seconda serata, l’appuntamento con i talenti di “Italia’s Got Talent”, giudicati da Claudio Bisio, Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi.

Stasera in TV, martedì 26 febbraio 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai1

20:30 – Roma. Calcio: Coppa Italia 2018 / 19 Semifinale Andata Fiorentina – Atalanta

23:05 – Porta a Porta

Rai2

21:20 – La Porta Rossa

23:35 – Maldamore

Rai3

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Rete4

21:29 – Vendetta-Una storia d’amore

23:34 – The River Wild – Il fiume della paura

Canale 5

21:25 – L’Isola dei Famosi 9

00:50 – X Style

Italia1

21:27 – Jason Bourne

23:50 – Lucifer- Il distruttore

Tv8

21:25 – Mia moglie per finta

23:30 – Italia’s Got Talent

Iris

21:00 – Boyhood

00:21 – Scuola di cult

Cielo

21:20 – Disaster Zone: Vulcano a New York

23:15 – La carne

Maria Rita Gagliardi

