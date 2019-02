ESCLUSIVA all’attrice teatrale Giulia Sol: “Vorrei lavorare nel musical Wicked. Mai un reality show”

Abbiamo intervistato l’attrice Giulia Sol

E’ giovane, bellissima e nonostante l’età è già una attrice teatrale affermata: ci riferiamo a Giulia Sol, che è stata nostra ospite oggi in redazione e la abbiamo intervistata in ESCLUSIVA.

Ciao Giulia, raccontaci come è nato il tuo amore per il teatro…

Il mio amore per il teatro è nato quando ero ancora bambina. Avevo 6 anni e i miei genitori mi accompagnarono agli ‘Arcimboldi’ di Milano per assistere a “Notre Dame de Paris”. Ne rimasi affascinata e da allora, a chiunque mi ponesse la classica domanda “Cosa vuoi fare da grande?”, cominciai a rispondere “Canterò in teatro”. Quel sogno negli anni è diventato un obiettivo concreto che mi ha portata dopo il liceo ad iscrivermi all’SDM, l’accademia milanese da cui sono usciti molti tra i protagonisti italiani del musical.

Da dove viene tutta la solarità e allegria che trasmetti anche solo guardandoti in video e in foto?

Sono sempre stata una persona solare ed ottimista. Certo, fare il lavoro dei miei sogni, poter calcare i palcoscenici più prestigiosi d’Italia con importanti produzioni di musical mi aiuta a gustare ogni giorno il bello della vita.

Il tuo debutto a teatro è avvenuto con ‘Hairspray’: svelaci qualche aneddoto divertente riguardo questa esperienza…

‘Hairspray’ mi ha dato la possibilità di condividere il palcoscenico con un grandissimo come Giampiero Ingrassia, che interpretava “en travesti” il personaggio di Edna Turnblad, reso popolare da John Travolta nel film originale. L’enorme esoscheletro di gommapiuma che Ingrassia indossava sotto il costume sembrava, appeso nel suo camerino, un enorme pollo. Credo sia un’immagine che non riuscirò mai a dimenticare.

Chi è il tuo modello di riferimento artistico e quali sono le avventure professionali che non hai ancora fatto e di cui vorresti far parte in futuro?

Amo studiare e ammirare artisti del calibro di Jennifer Hudson, Sutton Foster, Sierra Boggess, Shoshana Bean. In ambito più prettamente pop, voci come Jessie J, Christina Aguilera e Ariana Grande. Il musical che amerei interpretare? “Wicked”, ispirato alla storia del ‘Mago di Oz’. È un prequel che racconta la storia dagli occhi di Elphaba, la Strega dell’Ovest. Il ruolo dei miei sogni.

Parteciperesti mai a un reality show come l’Isola dei Famosi’ e il ‘Grande Fratello’?

No. Proprio pochi mesi fa sono stata contattata dalla redazione di una trasmissione televisiva piuttosto popolare e ho declinato l’invito. Preferisco la realtà, a volte un po’ cruda, del teatro.

Simone Ciloni