Il conduttore di Sky News: “Meghan Markle ha sposato il Principe Harry solo per aumentare la fama”

Secondo Adam Boulton, conduttore di “Sky News”, Meghan Markle avrebbe sposato il Principe Harry solo per guadagnare fama.

Reduce dal viaggio in Marocco (ve ne abbiamo parlato qui) e dal tanto criticato baby shower, organizzato dalle amiche per la nascita del royal baby (ve ne abbiamo parlato qui), Meghan Markle continua ad essere ancora oggetto di dibattito, sempre al centro del gossip, qualunque cosa faccia o dica.

Questa volta, la Duchessa del Sussex è finita nel mirino di Adam Boulton, conduttore di Sky News che ha sentenziato: “Meghan Markle ha sposato il Principe Harry solo per aumentare la sua fama”. Tale affermazione ha preso alla sprovvista tutti, compresa l’editorialista del “Guardian”, Jane Martinson, ospite dello show, che ha replicato: “E’ un pò poco romantico, potrebbe essersi innamorata del Principe. Non ha necessariamente sposato Harry per diventare famosa”.

Ma Boulton è rimasto fermo nelle sue convinzioni: “Non penso, ma potrebbe essere. Personalmente, non ho amici come lei che potrebbero spendere 330.000 per una doccia”.

Meghan Markle aspetta un maschietto?

Intanto, continuano a girare voci circa il sesso del primo figlio dell’ex attrice di “Suits” ed il figlio di Lady Diana: il fiocco sarebbe azzurro! Starebbe, dunque, per arrivare un bel maschietto! Sarà davvero cosi’? Lo scopriremo molto presto, visto che la gravidanza di Meghan è quasi al termine.

Maria Rita Gagliardi

Leggi NewNotizie.it anche su Google News, Segui NewNotizie su Instagram