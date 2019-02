Intorno alle ore 17:00 di oggi pomeriggio un camion si è ribaltato sull’autostrada A8, in località Castelletto Ticino. Il conducente ha perso la vita

Gravissimo incidente mortale poco più di 2 ore fa (intorno alle ore 17:00) sull’Autostrada A8, all’altezza dello svincolo con la A26. Ci troviamo in località Castelletto sopra Ticino (provincia di Novara). Un camion, per motivazioni ancora da appurare, si è ribaltato: il camionista che si trovava alla guida ha purtroppo perso la vita. Le generalità della vittima non sono ancora note.

Camion si ribalta sull’Autostrada A8, muore il camionista: è stato un incidente autonomo

È ancora da accertare la dinamica che ha portato al verificarsi dello spaventoso incidente che oggi, intorno alle ore 17:00, ha coinvolto un tir e il camionista che si trovava alla guida. Sull’Autostrada A8, che il mezzo pesante stava percorrendo in direzione Gravellona Toce, il camion si è ribaltato portando alla morte il suo conducente. Pare che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto e che si sia trattato di un incidente autonomo. Inutile ogni tentativo del personale del 118 di rianimare in loco la vittima. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale che stanno realizzando i rilievi necessari. La zona è stata in parte chiusa al traffico per permettere la rimozione del mezzo incidentato.

(Fonte: NovaraToday)

(Immagine di repertorio)

Maria Mento