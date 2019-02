Influenza l’Italia ma non perde l’umilità, Giulia De Lellis: “Potrei tornare a fare la commessa” – VIDEO

Nonostante influenzi giovani e giovanissime, Giulia De Lellis non si dimentica da dove viene.

E così, intervistata dal ‘Corriere’, la De Lellis ha dichiarato di essere anche pronta a tornare a fare la commessa (anche se non sembra esattamente il piano A):

“Noi vediamo posti molto belli, indossiamo abiti da sogno: penso che a molti farebbe piacere fare la nostra vita. Ma sono anche consapevole che c’è chi non ci apprezza. Se smettessi di fare l’influencer potrei fare una mia linea di moda, magari un brand per bambini, che adoro. Ma potrei anche tornare a fare la commessa, come facevo in passato. Ho lavorato nei negozi di Roma, Casal Palocco, Pomezia: mi divertiva moltissimo perché mi sentivo una piccola stylist”.