Isola dei Famosi news: l’ex di Ariadna Romero: “Acerbi frequentava un’altra ragazza”

Pierpaolo Pretelli, ex di Ariadna Romero, a “Pomeriggio Cinque” rivela che Francesco Acerbi frequentava un’altra ragazza, mentre stava con la modella cubana.

Mentre in Honduras è sempre più vicina al compagno d’avventura Ghezzal (ve ne abbiamo parlato qui), in Italia si continua a parlare di Ariadna Romero per il fatto che sia stata mollata in diretta, durante la scorsa puntata de “L’Isola dei Famosi 9”, da Francesco Acerbi, calciatore della Lazio (ve ne abbiamo parlato qui).

A “Pomeriggio Cinque”, Pierpaolo Pretelli, ex di Ariadna che con la naufraga ha avuto un figlio, il piccolo Leonardo, commenta la rottura con Acerbi, rivelando che quest’ultimo frequentava un’altra, mentre era con Ariadna:

“Avevo intuito la frequentazione tra Ariadna e Acerbi. Gliel’ha presentato, tra l’altro, un suo carissimo amico. Ho rotto i rapporti con lui. L’ho trovato di cattivo gusto. Un altro mio amico mi ha telefonato dicendo: “Frà, guarda che Acerbi si sente e frequenta anche con una mia amica”. Voglio bene ad Ariadna, per quello che c’è stato, l’amore che ho provato con lei, e la cosa più bella che mi ha dato, mio figlio Leonardo”.

Pierpaolo Pretelli su Ghezzal: “Voglio che Ariadna abbia accanto a sè una persona rispettosa”

Pierpaolo ha commentato anche il presunto flirt tra Ariadna e Ghezzal:

“Voglio che abbia, accanto a sè, una persona rispettosa per il bene di mio figlio. Dubito che, se Acerbi si vedeva anche con un’altra ragazza, sia stato rispettoso nei suoi confronti. Ariadna l’ho vista molto presa. Ha pianto dopo la battuta infelice di Jeremias”.

Nella puntata di questa sera de “L’Isola dei Famosi 9”, il presunto flirt tra Ariadna e Ghezzal verrà approfondito. I due ammetteranno che tra loro c’è del tenero?

Maria Rita Gagliardi

