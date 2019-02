Juventus, ESCLUSIVO Edoardo Mecca: “Col Napoli anche un pareggio va bene per lo scudetto. Rimonta con l’Atletico? Ha il dovere di crederci”

Analisi della situazione bianconera del comico Edoardo Mecca

Domenica sera alle 20.30 va in scena il posticipo di questa 26esima giornata di Serie A, il big match Napoli-Juventus. A tal proposito abbiamo intervistato il comico e imitatore Edoardo Mecca, noto tifoso bianconero che in ESCLUSIVA ha parlato della situazione in casa Juve…

Edoardo Mecca in vista di Napoli-Juventus

“La partita con il Napoli visto il +13 in classifica si può giocare con molta tranquillità, anche se ovviamente sarebbe bello riuscire a portare a casa una vittoria. Credo che anche il pareggio sia un risultato più che accettabile, diciamo che non perdere a Napoli certificherebbe uno scudetto ormai quasi conquistato e il passo decisivo verso appunto il tricolore. Sarà molto dura con l’Atletico Madrid, ma la Juve ha il dovere e la qualità per credere nel passaggio del turno ai quarti in Champions League”.

Simone Ciloni