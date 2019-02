Lazio-Milan, ESCLUSIVA Marica Longini (ag. Fifa): “Grande Acerbi, è mancato solo il gol. Serve Zappacosta”

Abbiamo intervistato l’opinionista e agente Fifa Marica Longini

Ieri sera all’Olimpico di Roma si è giocata Lazio-Milan, match che è terminato 0-0 e valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Per l’occasione abbiamo intervistato l’agente Fifa e opinionista sportiva Marica Longini, molto vicina all’ambiente biancoceleste che ha dato in ESCLUSIVA un suo parere a riguardo.

Marica Longini su Lazio-Milan

Ecco quanto detto dalla Longini:

“Mi è piaciuta molto la Lazio ieri, un Acerbi in condizione super che ha completamente annullato il fenomeno Piatek rendendo inefficace uno dei bomber più spietati del nostro campionato. Simone Inzaghi non abbandona il suo 3-5-2 e Bastos (nonostante fosse appena tornato da un infortunio) si è reso subito protagonista. Possiamo dire che i biancocelesti per più di 60 minuti hanno dominato un Milan incapace di rendersi pericolosi, è mancato solo il gol ad una Lazio superiore per quanto visto ieri sera. Chi vorrei nella prossima sessione di mercato? Si era già parlato di Zappacosta a gennaio e non arrivato per questioni economiche, a questo gruppo mancano difensori centrali e un paio di esterni; per questo motivo il terzino del Chelsea sarebbe il rinforzo perfetto a giugno”.

Simone Ciloni