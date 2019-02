Nadia Toffa debutta come cantante con il singolo ‘Diamante briciola’, canzone sulla sua lotta al cancro

Nadia Toffa, inviata de “Le Iene”, debutta come cantante, con il singolo “Diamante briciola”.

Dopo quello come conduttrice de “Le Iene”, programma in onda su Italia 1 del quale è inviata da anni, Nadia Toffa fa il suo grande debutto come cantautrice. Nadia ha, infatti, scritto ed inciso il brano “Diamante briciola”. Ad annunciare questa svolta canterina del noto volto tv che, come vi abbiamo raccontato attraverso questo post ha un nuovo amore, è stata la diretta interessata ai suoi followers social:

“Buongiorno amici cari! Ho scritto una canzone che si intitola “Diamante Briciola” e ho deciso di interpretarla io. Cosa ne pensate? Eccone un assaggio! Siete i primi a sentirla, perché siete sempre con me, aspetto il vostro parere”.

Il significato della canzone di Nadia Toffa

Il brano, com’è in molti immagineranno, parla della battaglia con il cancro che Nadia sta affrontando da un anno. Nella canzone, infatti, Nadia dice di sentirsi “forte come un diamante, ma fragile come una briciola”.

In una recente intervista, parlando della malattia, Nadia ha dichiarato:

“Rivendico il diritto di parlare apertamente di questa malattia. Non è esibizionismo o la voglia di credersi invincibile. Diritto a sentirsi umani. Il mio parlarne apertamente è per far sentire meno solo chi si trova nelle mie stesse condizioni”.

Ed ora, ha scelto di farlo anche attraverso la musica…

