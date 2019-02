Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 Febbraio 2019: voglia di emergere per il Leone, l’Acquario deve guardare al guadagno

Mercoledì 27 Febbraio 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È un mercoledì migliore rispetto alla giornata di martedì, non solo perché c’è più forza ma anche perché finalmente puoi raggiungere delle mete. Anche chi è fermo sente una grande tensione nervosa però, in questo momento, è possibile iniziare a vedere le cose in maniera diversa. Per l’amore andrà meglio domenica ma in generale Marzo è un mese di ricezione, mentre Febbraio è stato un mese quasi di espulsione. Chissà quanti Ariete hanno litigato, discusso, o semplicemente si son sentiti un po’ più freddini;

Toro. Al Toro dico: vai avanti, anche se ogni tanto ti senti scoraggiato, anche se ogni tanto sembra che le cose non funzionino, voglio ricordare questo transito (l’ho fatto più volte ma è epocale) di Urano che dal mese di Marzo inizia a darti delle nuove direttive. È un transito lungo, eh, quindi non devi precipitarti a fare le cose, e poi tu sei uno che prende sempre tutto con calma, però sappi che dal 6 Marzo hai un amico in più. Un amico perché tra l’altro, questo Urano, sarà splendidamente in aspetto a Saturno con un picco massimo che avremo addirittura l’anno prossimo, quindi diciamo che la tua vita può cambiare. I tempi non sono così lunghi, poi dipende da te, però se fai delle richieste, se inizi a muoverti, magari è già cambiato qualcosa nell’assetto della società per cui lavori dall’anno scorso. E dopo un po’ di preoccupazione adesso arriva anche il desiderio di godersi un po’ la vita. Non bisogna assolutamente sottovalutare i nuovi incontri;

Gemelli. Per i Gemelli la cosa importante è non precipitare gli eventi. Dico questo perché adesso non ti devi incaponire troppo. Per esempio, se una questione finanziaria, legale, non va, falla andare avanti ma senza insistere troppo perché rischi di spendere in maniera esagerata per ottenere pochissimo. Forse sei anche in attesa di una risposta. Ricordiamo, in generale, che Marzo è un mese migliore per i sentimenti. Gennaio è partito con grande fiacca e adesso è tempo di recuperare anche in amore;

Cancro. Pe il Cancro mercoledì importante perché permette di recuperare rispetto alle stelle di lunedì. Sei un po’ più forte ma ci sono molte opposizioni dentro e fuori di te. Io a volte dico, per paradosso, che spesso il Cancro ama chi lo respinge e respinge chi lo ama e allora adesso non devi fare quest’errore. Lo dico perché molti, nel corso delle ultime settimane, potrebbero essersi invaghiti di una persona a sfavore di un’altra e adesso ci stanno ripensando. C’è un gran caos nella tua vita sentimentale, ma in questi giorni si può trovare un po’ di ordine. Cerca di essere più reattivo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve essere un po’ comprensivo con chi non lo capisce e in questi giorni tu hai talmente tante idee, soprattutto hai talmente tanta voglia di emergere, che è normale che ci siano attorno a te delle persone che ti guardano con stupore, anche perché proponi delle cose nuove oppure vuoi fare delle cose che gli altri non capiscono. Sei un precursore, tu sei un innovatore, e quindi quando ti proponi di fare delle cose gli altri ti guardano con stupore, dicevo, ma dopo qualche mese ti danno ragione. Attenzione a non esagerare però in amore;

Vergine. Nonostante Febbraio sia stato un mese amico per l’amore, in questi giorni la situazione sentimentale sembra avere un po’ meno peso. Forse è perché devi fare troppe cose nel lavoro? Per chi è solo, l’invito resta sempre quello di uscire, di mostrarsi al meglio. Vivere qualche piccola preoccupazione è normale ma si può reagire. Questa è una giornata da prendere con le pinze proprio perché se ci sono stati dei momenti difficili (e sappiamo che Gennaio è stato un mese ti ha messo un po’ k.o. a livello fisico, quindi probabile che da circa un mese tu stia cercando di risalire la china), adesso bisogna cercare invece di risolverli;

Bilancia. Un cielo che mi piace. Il fatto che dal prossimo mese Urano non sia più in opposizione significa che stanno cambiando certe cose importanti. Sai che questo di Urano è un transito che riguarda più che altro la sfera dell’esistenza, quindi non è tanto il giorno, non è tanto il mese, quanto proprio l’idea che hai nei confronti della vita. Forse anche delle esperienze pesanti he hai fatto di recente ti fanno ricredere su quello che pensavi fino a qualche tempo fa. c’è chi si ricrederà in termini di lavoro. Per esempio, adesso sei un po’ meno ambizioso e un po’ più attivo a livello emotivo perché pensi che i soldi non siano tutto, che il lavoro non sia tutto. Evidentemente stanno cambiando alcune prospettive di vita ma a livello profondo. Tu sei molto diplomatico ma in questi giorni non le mandi a dire;

Scorpione. Una giornata particolare in cui dovresti cercare di ritrovare un po’ di tranquillità persa o messa in discussione dagli eventi degli ultimi tempi. Chiodo schiaccia chiodo. Funziona? Sì, per certi segni zodiacali sì. Per lo Scorpione direi ni perché per te è sempre molto difficile dimenticare. Poi dipende anche dalla pausa che c’è stata tra un amore e l’altro, quindi chi ha iniziato subito un nuovo amore dopo una separazione non è convinto. Marzo, in generale, è un mese che porterà qualche dubbio, una revisione in qualche legame, e già da oggi se ne parla.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Questa è una giornata intermedia per il Sagittario che sta ricevendo anche troppi stimoli dall’esterno e quando si è così stimolati a fare, così elettrici, inevitabilmente si rischia di sbagliare perché si fanno troppe cose, perché magari si cerca di risolvere un problema affannandosi o magari ci sono troppe cose da portare avanti e non è facile gestirle tutte. Non si possono scaricare tutte le responsabilità. Bisogna anche ritrovare un po’ di accordo in famiglia;

Capricorno. Il Capricorno può iniziare nuovi progetti, tra l’altro entro Maggio nuovi programmi, nuove opportunità. Adesso non ti va più di riciclare: vuoi creare qualcosa di tuo. Lo dico anche a chi, per esempio, si è ritrovato a mettere mano in un rapporto che era già vecchio o addirittura nell’ambito del lavoro a chi ha visto le responsabilità troppo pesanti. Uno dei dubbi più frequenti in questi giorni sarò proprio l’amore perché tu vuoi conto ma hai a che fare con una persona che riesce a darti quello che può;

Acquario. Un cielo importante che sconfina verso un fine settimana migliore. Sarai determinato, forte. Stile di vita da cambiare? Direi di sì, soprattutto per coloro che stanno facendo molto ottenendo poco, e se l’anno scorso hai lanciato nuovi progetti adesso ti rendi conto che è importante fare le cose ma anche guadagnare. L’Acquario spesso non pensa all’aspetto economico della vita, del lavoro che fa, e questo da una parte è lodevole, dall’altra però alla fine del mese porta qualche dubbio. Qualche risparmio è necessario;

Pesci. Nonostante il nervosismo che può provocare questa Luna in aspetto agitato devo dire che la giornata funziona, quantomeno stai meglio rispetto agli inizi dell’anno. Così, sia le persone che hanno un attività in proprio, sia coloro che hanno un accordo da potare avanti, potranno trovare una mediazione. Dico mediazione e non successo perché lo sai che questo è un anno in cui tutti gli accordi sono da rivedere se pensi di guadagnare troppo poco, se pensi che magari la famiglia ha anche più bisogno di te. Annuncio che il fine settimana porta vantaggi che riguardano anche le relazioni sociali e che Marzo sarà un mese importante anche per le storie d’amore che possono ripartire anche dopo un momento di grande e grave difficoltà. Dipende tutto da te. Una indicazione in più arriva proprio in questi giorni grazie ad una buona intuizione.

Maria Mento