Real Madrid-Barcellona di Copa del Rey in diretta streaming: come vederla gratis

Real Madrid e Barcellona si affrontano questa sera nella semifinale di ritorno di Copa del Rey, ecco dove vederla in diretta streaming gratuita.

Questa sera al Santiago Bernabeu il Real Madrid di Santiago Solari ed il Barcellona di Ernesto Valverde si giocano buona parte della loro stagione in un clasico di Copa del Rey che assegna un posto nella finalissima della competizione. Il Barcellona è campione in carica da 4 anni, ma l’ultima volta che le due compagini si sono scontrate in una fase così avanzata della competizione (2013-2014) furono proprio i ‘Blancos‘ a vincere con un gol strepitoso di Garreth Bale.

Non solo il precedente sorride alla squadra della capitale spagnola, ma anche il risultato dell’andata che ha visto un Barcellona spento non riuscire ad andare oltre l’1-1. I campioni d’Europa e del mondo in carica, hanno la possibilità di giocarsi in casa le chance di passaggio potendo contare anche sul periodo di appannamento del Barcellona, apparso ultimamente troppo Messi dipendente (un bel dipendere, ma una giornata storta può capitare a chiunque).

La partita verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN, piattaforma che permette ai nuovi abbonati di usufruire di un mese di abbonamento gratuito (cliccando su questo link potete accedere alla pagina d’iscrizione) che potreste sfruttare proprio per la storica partita di questa sera.

Ecco le probabili formazioni che questa sera scenderanno in campo per il Clasico di Copa del Rey:

Real Madrid:(4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Solari

Barcellona: (4-3-3): Ter Stegen; Nelson Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic; Messi, Luis Suarez, Dembelè. Allenatore: Valverde

