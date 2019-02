Squalo bianco si avventa sulla sua preda con ferocia, l’oceano diventa rosso sangue – VIDEO

Un video apparso in rete mostra il momento in cui un feroce squalo bianco si avventa sulla propria preda. In un istante l’acqua diventa di un colore rosso sangue.

La coraggiosa fotografa ed esperta subacquea Kimberly Jefferies si è trovata di fronte una scena dal forte impatto. La donna si trovava nelle acque di fronte a Waikiki Beach (Hawaii) quando si è accorta che a largo c’era una gigantesca carcassa di balena. Curiosa per l’insolito ritrovamento, la donna ha deciso di avvicinarsi al corpo dell’animale e si è resa conto che non era l’unica interessata: presto infatti ha notato uno squalo che si avvicinava a grande velocità verso il banchetto.

Squalo bianco addenta con ferocia la preda, il video

Consapevole che il temibile predatore stava andando a cibarsi, Kimberly si è avvicinata il più possibile per filmare la scena. Nel video, condiviso sulla propria pagina Instagram il 16 gennaio 2019, si vede l’esatto momento in cui lo squalo affonda i suoi denti sulla carcassa e ne comincia a staccare dei pezzi. La scena mostra la violenza dell’animale nel aggredire il proprio pasto e la forza con la quale riesce a frantumare anche le parti più dure. Il video si conclude con lo squalo che si allontana dalla balena e torna nelle profondità.

Come avrete capito il video non è recentissimo, ma è stato rilanciato da diversi tabloid britannici proprio in queste ore. Le immagini rimangono in ogni caso straordinarie e mostrano da un’angolazione privilegiata la modalità predatoria dello squalo nonché la sua pericolosità.