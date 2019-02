Estrazione SuperEnalotto 28 febbraio 2019: numeri frequenti, numeri ritardatari e verifica vincite

Nuovo appuntamento con l’estrazione del lotto e del superenalotto in questo giovedì 28 febbraio 2019.

Abbiamo già scritto del Jackpot e delle possibilità di vincita nell’apposito articolo (che potete leggere qui): in questo articolo, parleremo invece di alcuni dei temi più ricercati dagli appassionati della lotteria settimanale più ricca d’Italia.

SuperEnalotto 28 febbraio 2019, numeri frequenti

Di seguito, la top five dei numeri più frequenti.

Si tratta di numeri estratti più volte dall’inizio del concorso (nel 1997):

85 (estratto 229 volte)

77 (224)

90 (223)

86 (222)

81 (220)

Cliccando qui potete vedere la classifica completa.

SuperEnalotto 28 febbraio 2019, numeri ritardatari

Di seguito, la top five dei numeri che tardano ad essere estratti dal maggior numero di concorsi.

75 (non viene estratto da 68 concorsi)

18 (63)

85 (60)

81 (54)

20 (46)

Cliccando qui potete vedere la classifica completa.

SuperEnalotto 28 febbraio 2019, verifica vincite

Per verificare che la vostra schedina del SuperEnalotto sia valida, potete usufruire di questo tool sviluppato da sisal che consente – inserendo i numeri della vostra ricevuta (vale anche per SiVinceTutto, Eurojackpot, Totocalcio, Totogol, BigMatch, Tris, Vinci per la vita – Win for Life Classico, V7, Vinci per la vita – Win for Life Grattacieli e Vinci per la vita – Win for Life VinciCasa) – di verificare se siete stati tra i fortunati che hanno vinto.

Clicca qui per verificare se e quanto hai vinto