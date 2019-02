Isola dei Famosi news: Kaspar Casparoni accusato di essere sessista, la moglie contro Alda D’Eusanio

La moglie di Kaspar Capparoni difende il naufrago dall’accusa di sessismo e si scaglia contro Alda D’Eusanio.

Durante la puntata de “L’Isola dei Famosi 9” andata in onda ieri sera, Kaspar Capparoni (qui la sua scheda), che attualmente si trova all’“Isola che non c’è” insieme a Stefano Bettarini, è stato accusato in studio di sessimo per aver detto: “Non mi fido delle donne, solo degli uomini, quelli forti”. L’attore è stato preso di mira soprattutto da Alda D’Eusanio che ha accusato l’attore di avere l’atteggiamento tipico dei deboli.

La moglie di Kaspar Capparoni: “Alda D’Eusanio impari a fare l’opinionista”

Questa mattina a “Mattino Cinque”, si è parlato dell’episodio che ha coinvolto Kaspar e la moglie del naufrago si è scagliata pesantemente contro la D’Eusanio. Ecco cosa ha detto:

“Prima di fare l’opinionista bisogna guardare il daytime. E’ dalla prima puntata che Alda attacca Kaspar. E’ stato accusato ingiustamente di sessismo. Lei mi guarda in studio e mi dice:” Chissà che donne frequenti”. Eccomi, sono qui. Fai due pesi e due misure. Kaspar è stato sempre in nomination e non mi è mai lamentato. Non ha peli sulla lingua. Ha detto solo che Marina La Rosa è falsa. Ringrazio Stefano che l’ha difeso”

C’è da dire che Riccardo Fogli è stato protagonista di un’uscita molto più grave in settimana, avendo dato della “poco di buono” ad Ariadna Romero, ma di questo fatto non si è parlato in puntata. E’ giusto pensare, quindi, che in trasmissione vengano fatti due pesi due misure?

Maria Rita Gagliardi

