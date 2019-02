Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 Febbraio 2019: il Capricorno deve separare amore e lavoro, i Pesci devono guardare oltre

Giovedì 28 Febbraio 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi, l’ultimo giorno del mese di Febbraio.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Luna dissonante, questo però non inficia le tue buone capacità, solo che da qualche tempo sei un po’ più nervoso del solito. Io dico di iniziare nuove relazioni, nuove storie, perché se Febbraio è stato un mese di privazioni, interruzioni, adesso è tutto il contrario. Quindi, se c’è qualcosa da recuperare bisogna parlare, confrontarsi, poi sai come sei fatto: vivi dei mesi, dei periodi, delle settimane, in cui non hai la forza di fare nulla e altre in cui invece in due giorni riesci a risolvere tutti i problemi accumulati. D’altronde sei un Ariete, non a caso. L’Ariete veniva utilizzato nell’antichità per sfondare le porte, no? Per buttare giù le porte dei castelli. E beh, a questo punto bisogna vedere tu che cosa vuoi affrontare e soprattutto cosa vuoi buttare giù. Cerca però di non trovare ostacoli insormontabili. In amore, per esempio, è inutile prendersela con chi non sta dalla tua parte. È un momento in cui devi cercare delle complicità, non delle rivalità;

Toro. Il Toro ha un periodo costruttivo anche perché questo è un segno che desidera costruire. Anzi: con la persona giusta puoi fare veramente tanto. I tuoi sentimenti possono essere ricambiati. I Toro che mi dicono “Non ho l’amore” devono essere sinceri fino in fondo. Credo che non lo stiano cercando. Per quanto riguarda le piccole occasioni e le richieste, presto o tardi ci sarà una bella risposta;

Gemelli. I Gemelli di passi in avanti ne hanno fatti tanti, però devo esser sincero: non c’è stata ancora la risposta giusta e allora ogni giorno c’è una piccola battaglia da affrontare, soprattutto se per migliorare la tua carriera, se per fare delle cose in più, dall’anno scorso hai accettato un incarico che non è giusto. In particolare, è da Dicembre che qualche Gemelli sta notando che nell’ambito del lavoro ci sono delle problematiche o magari delle persone che non sono dalla parte giusta. È come se dovessi remare controcorrente. Domenica sarà la giornata migliore della settimana per capire cosa sta accadendo. L’amore può tornare però, e allora forse proprio perché a livello pratico, lavorativo, ci sono sempre troppi problemi anche a livello di finanze, questioni legali, tu hai bisogno di un appoggio, di qualcuno che ti voglia bene;

Cancro. Il Cancro sta per maturare nuove scelte. Io dico: attenzione in amore. I nodi arrivano al pettine. Il Cancro spesso ama chi lo respinge e respinge chi lo ama. Risolvere qualche contenzioso è importante. È vero che l’amore per te deve essere anche un po’ sofferenza. Tu sai di amare quando provi sofferenza, ad esempio quando una persona è lontana, quando una persona non è raggiungibile, però esasperare le situazioni o cercare solo ed esclusivamente relazioni contorte può essere un problema. D’altronde, i Cancro più evoluti hanno capito come funziona il meccanismo e ora cercano solo ed esclusivamente relazioni importanti. C’è da dire che Marzo è un mese migliore, Aprile lo sarà ancora di più, però Febbraio ha portato parecchi fastidi e confusione.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in questa parte centrale della settimana sente una bella forza dentro di sé. L’amore può tornare ad essere uno degli obiettivi raggiungibili e va detto che, visto che il Leone vuole sempre il meglio per se stesso ma anche per gli altri, tutte le storie inutili, fallimentari, comunque poco chiare, potrebbero essere messe sulla graticola a Marzo. Marzo è un mese che pretende chiarezza. Ci sono stati tanti tagli nel 2018 a livello finanziario. Bisogna cercare di riparare qualche danno;

Vergine. La Vergine in questo giovedì sente un lieve miglioramento ma molto blando, tanto più che nel corso delle ultime giornate, settimane, qualcuno ha dovuto anche superare un problema fisico. Per un problema che nel corso degli ultimi tempi ha creato troppi disagi nella tua vita hai speso anche troppo tempo. Ora devi ritrovare un po’ di serenità. In questi giorni sarà normale vivere qualche momento di stress. Domenica giornata di recupero;

Bilancia. Parte centrale della settimana importante per il segno della Bilancia. Giovedì utile per le questioni di lavoro. Io ti do cinque stelle di forza anche per quanto riguarda le relazioni sentimentali che recuperano molto nel mese di Marzo e il rapporto tra te e gli altri è non solo il tema dominante della prima parte del 2019 ma è anche uno dei tuoi problemi più veri perché non mi stancherò mai di ripetere che la Bilancia non ha problemi di per sé ma ha problemi attorno a sé: persone che sgomitano, persone che non sono leali. Tu vorresti vivere in un mondo pieno di serenità e tranquillità, però ci sono sempre delle complicazioni, soprattutto delle invidie. Per fortuna Marzo promette meglio per i rapporti interpersonali;

Scorpione. Lo Scorpione adesso, a Marzo, tra qualche giorno, sentirà questa opposizione di Urano che significa “Basta, taglio, vado via, voglio fare cose nuove”: Io credo che tutti quelli che abbiano sostituito un amore un po’ troppo frettolosamente, magari hanno chiuso una storia e ne hanno intrapresa un’altra, a Marzo si chiederanno se hanno fatto la scelta giusta. A volte ci vuole un periodo di riflessione, persino di solitudine, prima di vivere una nuova relazione e chi ha una storia da tempo, comunque, sentirà ogni tanto qualche disagio o magari semplicemente, è preoccupato per il partner. Tu sei una persona estremamente forte, governata da Marte, ma in questi giorni stai lottando parecchio.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un Febbraio confusionario e un Marzo importante. Febbraio è finito, quindi questa è una giornata ancora valida, però per i sentimenti Marzo porta di più. Quando abbiamo stelle liberatorie, che consigliano di fare qualcosa, non è facile dare retta all’istinto che sentiamo dentro, e soprattutto si rischia di fare confusione perché uno per paura di sbagliare prende tutto. Non fare questo sbaglio in amore. Se lo credi opportuno sarà il caso di cambiare e fare nuove proposte;

Capricorno. Sei motivato, forte, e addirittura hai le spalle molto larghe. Questo fine settimana in arrivo aiuterà anche l’amore che può tornare protagonista. Solo un po’ indecisi quelli che hanno vissuto una crisi nel recente passato. Continuo a pensare che soprattutto gli uomini del segno non debbano trasferire crisi personali e di lavoro in amore. Ora devi proteggere un po’ di più persone della famiglia;

Acquario. Le persone del tuo segno hanno un’emotività forte. Ricordiamo che come secondo governatore, però, hai Saturno, il pianeta della rigidità, della determinazione, e adesso in maniera molto determinata potresti desiderare (da Marzo) di chiudere alcune situazioni che non ti interessano. Qualcuno ha perso un riferimento familiare o affettivo. Bisogna ritrovare molta serenità interiore, cambiare stile di vita;

Pesci. È un momento in cui devi abbandonare il vittimismo, e inutili recriminazioni, e guardare oltre. Hai speso un pochino di più. Cerca di recuperare il buon umore e attenzione, in questi giorni, alle spese di troppo. I sorrisi valgono molto e costano poco. Organizza un weekend d’incontri piacevoli che potrebbe essere anche importante per i sentimenti. Alla fine di Marzo Venere entrerà nel tuo segno: abbiamo quasi un mese di tempo per fare delle scelte, maturare delle emozioni, iniziare a fare degli incontri che valgono. Anche se il passato ti ha deluso devi andare oltre.

Maria Mento